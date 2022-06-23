Ödüllü yönetmen Khemir Serdivan’da

Tunus sinemasını dünyaya tanıtan ödüllü yönetmen Nacer Khemir, Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi’ne geliyor.

Uluslararası Fikir ve Sanat Söyleşileri çerçevesinde daha önce Derviş Zaim, Selman Kılıçaslan, Aybars Bora Kahyaoğlu, Mehmet Güreli, Görkem Yeltan gibi ödüllü yönetmen ve senaristleri sinemaseverlerle buluşturan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, Tunuslu yönetmen Nacer Khemir’i ağırlamaya hazırlanıyor. 25 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak film gösteriminin ardından film eleştirmeni İhsan Kabil moderatörlüğünde usta yönetmen Nacer Khemir, sinemaseverlerin sorularını cevaplayacak.

Konu ile ilgili Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nden yapılan açıklamada ücretsiz Bab’Aziz film gösterimi ve söyleşi programına tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.

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