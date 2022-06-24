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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynarca ilçesi Karasu istikameti Küçük Kaynarca mevkiinde kavşakta meydana gelen kazada, B.T. idaresindeki 54 VA 363 plakalı otomobil ile İbrahim Malçok (83) idaresindeki 43 AT 108 plakalı traktör çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Malçok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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