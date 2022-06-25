Geyve Umurbey Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmaları şehrin güney ilçesi Geyve’de devam ediyor. Geyve merkezde ikinci etap asfalt çalışmaları çerçevesinde programa alınan Umurbey Caddesi’nde asfalt serimi başladı. Çalışmalar sonucunda bin 500 metrelik güzergah yeni yüzüne kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanını modern ve konforlu yollarla buluşturmaya devam ediyor. Bir süre önce Geyve’de ilk etap çalışmaları çerçevesinde tamamlanan İstanbul, Rauf Denktaş, Enver Paşa Caddeleri ve Eşme Sokak güzergâhlarının ardından ikinci etap için Umurbey Caddesi ve Ağa Sokak’ta sıcak asfalt serim işlemi başladı. İkinci etabın sonunda ise bin 500 metrelik güzergâh yeni yüzüne kavuşmuş olacak.

Gerek şehir merkezi gerekse kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak asfalt çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Şehrimiz ulaşım ağına güç katmak ve hemşehrilerimizi konforlu, modern yollara kavuşturmak adına gündüzgece sahadayız. Daha önce Geyve ilçemizin merkezinde ilk etap çalışmaları çerçevesinde İstanbul, Rauf Denktaş, Enver Paşa Caddeleri ve Eşme Sokak’ta 20 bin ton asfaltı güzergâhla buluşturmuştuk. Geyve’nin kırsal mahallelerinde de yürüttüğümüz asfalt çalışmalarının yanında bugün Umurbey Caddesi ve Ağa Sokak’ta ikinci etap çalışmalarımız başladı. Çalışmalar sonunda bin 500 metrelik güzergâhımız yeni yüzüne kavuşarak daha konforlu ve güvenli bir hale gelecek. Yolların uzun ömürlü olabilmesi adına asfalt önceki kazı dolgu ve zemin iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar boyunca anlayış gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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