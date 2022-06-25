Başkan Soykan: “Akyazı için birlik ve dayanışma ile çalışıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Soykan: “Akyazı için birlik ve dayanışma ile çalışıyoruz”

İHA

Başkan Soykan: “Akyazı için birlik ve dayanışma ile çalışıyoruz”

Akyazı’daki esnaf odası başkanlarına belediyenin projelerini gezdiren ve çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı’nın geleceği için çalışıyoruz. Dayanışma, birlik ve kardeşlik ile ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz” dedi.
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Akyazı Ağaç İşleri ve Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Birol Yılmaz, Akyazı Bakkallar ve Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Akyazı Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Cengiz, Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Üstün, Akyazı Gıda Maddeleri ve Sanatkarları Aşçı Köfteci Kebapçı ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Demiralay, Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş, Akyazı Manifaturacılar Kavaflar Ayakkabıcılar Konfeksiyoncular ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir ve Akyazı Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Durmuş ile birlikte belediyenin projelerini gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Başkan Soykan, İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve beraberindeki oda başkanları ilk olarak kısa süre önce Akyazı Belediyesi tarafından Güzlek Mahallesi’nde faaliyete alınan Güzlek Mesire Alanı’nı ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları oda başkanlarına anlatan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bu alanın ilçemizin turizmine büyük katkı vermesini bekliyoruz. Açıldığı günden itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var” dedi. Başkan Soykan ve oda başkanları sonrasında ise kaba inşaatı Akyazı Belediyesi tarafından yapılacak olan SUBÜ Fakülte inşaat alanını ve Akyazı tarihinin en büyük projesi olan Akyazı Spor Kompleksi’ni ziyaret ettiler.
Akyazı’nın geleceği olan çocuklar ve gençler için büyük önemi olan projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Soykan, “İlçemize değer katan üniversitemizin mevcut alanları yeterli olmadığı için yeni bir hizmet binasına ihtiyacı vardı. İlçemize daha fazla öğrenci gelebilmesi ve onların daha iyi ortamlarda eğitim görebilmeleri için belediye olarak yeni binanın kaba inşaatını üstlendik. İlçemizin kalkınması için hiçbir çalışmadan geri durmadık durmayacağız” diye konuştu.
Akyazı Spor Kompleksi Projesi’nin büyük bir hızla devam ettiğini de oda başkanlarına aktaran Başkan Soykan, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ilçemiz için çok önemli. Bir an önce bitirilmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Akyazı tarihinin en büyük projesi olan Spor Kompleksi projemizi 2023 yılı başında tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Akyazı Spor Kompleksi’nin ardından çalışmaları hızla devam eden İlçe Terminali Orta Garaj Projesi’nde de incelemelerde bulunuldu.
Akyazı için ilçedeki tüm paydaşlar ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “STK’larımız, muhtarlarımız, oda başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve siyasi partilerimiz gibi tüm paydaşlarımız ile el birliği yaparak ilçemizin geleceği için çalışıyoruz. Dayanışma, birlik ve kardeşlik ile ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir sporcusu Akdeniz Oyunları’nda madalya mücadelesi verecek
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcusu Akdeniz Oyunları’nda madalya ...
Geyve Umurbey Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Geyve Umurbey Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
Büyükşehir Kick Boks’cuları nefes kesti
YEREL HABERLER Büyükşehir Kick Boks’cuları nefes kesti
Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme ...
Traktörüyle yaptığı kazada yaralandı, hastane yolunda öldü
YEREL HABERLER Traktörüyle yaptığı kazada yaralandı, hastane yolunda ...
O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını ...
SEKAY, 110 bin kişinin günlük elektrik tüketimini ekonomiye kazandırdı
YEREL HABERLER SEKAY, 110 bin kişinin günlük elektrik tüketimini ...
Sakarya’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı
Sakarya’da sağanak etkili oldu: Vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı
YEREL HABERLER Sakarya’da sağanak etkili oldu: Vatandaşlar ...
Beton santralinde feci ölüm: Çimento karma makinesine önce elini sonra vücudunu kaptırdı
YEREL HABERLER Beton santralinde feci ölüm: Çimento karma makinesine ...
Beton karma makinesine düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Beton karma makinesine düşen işçi öldü
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak
YEREL HABERLER Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak
Büyükşehir marifetiyle kurulan bahçede, 6 ton çilek tüketiciyle buluştu
YEREL HABERLER Büyükşehir marifetiyle kurulan bahçede, 6 ton çilek ...
Özel gereksinimli gence doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Özel gereksinimli gence doğum günü kutlaması
Girdikleri evden 100 bin liralık ziynet eşyası çaldılar Polis ekipleri güpegündüz hırsızlık yapan 4 kadın şüphelinin peşine düştü
YEREL HABERLER Girdikleri evden 100 bin liralık ziynet eşyası ...
Sapanca’nın yüksek kesimlerine altyapı hizmeti
YEREL HABERLER Sapanca’nın yüksek kesimlerine altyapı hizmeti
Büyükşehir ‘İstiridye Mantarı Üretim Tesisi’ inşa ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ‘İstiridye Mantarı Üretim Tesisi’ inşa ...
Ödüllü yönetmen Khemir Serdivan’da
YEREL HABERLER Ödüllü yönetmen Khemir Serdivan’da
Sıcaklıklar artıyor, orman yangını riski büyüyor Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat: “Son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı olarak yangın bütün yıla yayılabiliyor”
YEREL HABERLER Sıcaklıklar artıyor, orman yangını riski ...
Büyükşehir orman yangınlarına karşı uyarıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir orman yangınlarına karşı uyarıyor
Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını gezdirirken yakalandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını ...
Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 ...
TRSM 5. Bahar Şenliği coşkuyla gerçekleşti
YEREL HABERLER TRSM 5. Bahar Şenliği coşkuyla gerçekleşti
Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Yüce Nijerya’da Sakarya’nın avantajlarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.