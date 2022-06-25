SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nde bayrak değişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nde bayrak değişimi

İHA

SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nde bayrak değişimi

SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nde bayrak değişimi yaşandı. Dekan Prof. Dr. Yusuf Çay görevi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Tatlı’ya devretti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi’nde görev süresi dolan Prof. Dr. Yusuf Çay, görevi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı’ya devretti. Devirteslim töreninde SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri yer aldı.
Devir teslim töreninde konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Biz Yusuf hocamızla devam etmeyi arzu ediyorduk ancak kendisi devam edemeyeceğini söyleyince bir hafta kadar gecikmeli de olsa göreve Zafer hocamızı atadık. Yusuf hocamız özellikle akreditasyonla ilgili olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Teknoloji Fakültesi üniversitemizin amiral gemisiydi bundan sonra da öyle olacak. Fakültedeki hocalarımızın bir bölümü araştırma merkezlerimizde ve meslek yüksekokullarımızda görev alarak bizlere yardımcı olmayı sürdürüyor. Türkiye’deki Teknoloji Fakülteleri arasında lider konumda bulunan bir fakülteye sahibiz. +1 Eğitim Modelimiz bize birçok üniversitenin ulaşamadığı noktada olduğumuz bir farklılık kazandırıyor. Başta Yusuf hocamız ve yönetimde yer alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Zafer hocamız meslek yüksekokullarında ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde idari görevlerde çalıştı. Yurt dışı tecrübeleri ve proje deneyimleri oldukça fazla. Bu deneyimleri icraata dönüştürmek kıymetli. Yeni görevinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
Görev süresindeki destekleri nedeniyle Rektör Sarıbıyık’a teşekkür eden Prof. Dr. Yusuf Çay, “Fakültemizin bir vizyonu ve misyonu var. Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince bunu devam ettirmeye çalıştık. Üniversitenin yeni kurulmuş olması ve pandemiyi yaşamamız nedeniyle zor süreçler oldu. Ancak eksikliklerin ortaya çıkmaması için yoğun çabalar gösterdik ve bu süreçlerin üstesinden geldik. İdari görevler gelip geçicidir. Bundan sonra akademisyen olarak çalışmalarımı sürdürecek ve ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olmaya devam edeceğim. Sayın dekanımıza yeni görevi hayırlı olsun. Kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.
Prof. Dr. Zafer Tatlı ise, “Bana bu görevi layık gördükleri için sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Güvenlerini boşa çıkarmamak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Teknoloji Fakültesi kurulduğu günden bugüne çok iyi bir yere geldi. Bunda Yusuf hocamızın da önemli katkıları oldu. Ben de devraldığım bu bayrağı hocalarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla daha ileri noktalara taşımaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Soykan: “Akyazı için birlik ve dayanışma ile çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Soykan: “Akyazı için birlik ve dayanışma ile ...
Büyükşehir sporcusu Akdeniz Oyunları’nda madalya mücadelesi verecek
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcusu Akdeniz Oyunları’nda madalya ...
Geyve Umurbey Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Geyve Umurbey Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
Büyükşehir Kick Boks’cuları nefes kesti
YEREL HABERLER Büyükşehir Kick Boks’cuları nefes kesti
Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme ...
Traktörüyle yaptığı kazada yaralandı, hastane yolunda öldü
YEREL HABERLER Traktörüyle yaptığı kazada yaralandı, hastane yolunda ...
O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını ...
SEKAY, 110 bin kişinin günlük elektrik tüketimini ekonomiye kazandırdı
YEREL HABERLER SEKAY, 110 bin kişinin günlük elektrik tüketimini ...
Sakarya’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı
Sakarya’da sağanak etkili oldu: Vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı
YEREL HABERLER Sakarya’da sağanak etkili oldu: Vatandaşlar ...
Beton santralinde feci ölüm: Çimento karma makinesine önce elini sonra vücudunu kaptırdı
YEREL HABERLER Beton santralinde feci ölüm: Çimento karma makinesine ...
Beton karma makinesine düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Beton karma makinesine düşen işçi öldü
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak
YEREL HABERLER Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak
Büyükşehir marifetiyle kurulan bahçede, 6 ton çilek tüketiciyle buluştu
YEREL HABERLER Büyükşehir marifetiyle kurulan bahçede, 6 ton çilek ...
Özel gereksinimli gence doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Özel gereksinimli gence doğum günü kutlaması
Girdikleri evden 100 bin liralık ziynet eşyası çaldılar Polis ekipleri güpegündüz hırsızlık yapan 4 kadın şüphelinin peşine düştü
YEREL HABERLER Girdikleri evden 100 bin liralık ziynet eşyası ...
Sapanca’nın yüksek kesimlerine altyapı hizmeti
YEREL HABERLER Sapanca’nın yüksek kesimlerine altyapı hizmeti
Büyükşehir ‘İstiridye Mantarı Üretim Tesisi’ inşa ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ‘İstiridye Mantarı Üretim Tesisi’ inşa ...
Ödüllü yönetmen Khemir Serdivan’da
YEREL HABERLER Ödüllü yönetmen Khemir Serdivan’da
Sıcaklıklar artıyor, orman yangını riski büyüyor Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat: “Son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı olarak yangın bütün yıla yayılabiliyor”
YEREL HABERLER Sıcaklıklar artıyor, orman yangını riski ...
Büyükşehir orman yangınlarına karşı uyarıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir orman yangınlarına karşı uyarıyor
Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını gezdirirken yakalandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobili çalan şüpheli, arkadaşını ...
Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 ...
TRSM 5. Bahar Şenliği coşkuyla gerçekleşti
YEREL HABERLER TRSM 5. Bahar Şenliği coşkuyla gerçekleşti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.