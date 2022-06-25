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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

İHA

1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde duble yolda kavşakta meydana gelen ve bir kişinin ölümü ile neticelenen kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, dün KaynarcaKarasu yolu Küçük Kaynarca mevkiinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 54 VA 363 plakalı otomobil ile İbrahim Malçok (83) idaresindeki 43 AT 108 plakalı traktör çarpıştı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Malçok, hayatını kaybetti.
Öte yandan, meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin, kavşaktaki traktöre çarpma anı ve araçların savruldukları anlar yer aldı.

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