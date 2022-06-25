Kısa süreli sağanağa vatandaş hazırlıksız yakalandı

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Sakarya’da kısa süre etkisini gösteren sağanak yağışa çoğu vatandaş hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak uyarıları sonrasında Sakarya’da yağış zaman zaman etkisini gösteriyor. Öğlen saatlerinde kısa süre etkili olan sağanak, çoğu vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Kısa sürede etkisini yitiren yağışın, Çarşamba gününe kadar şehir genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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