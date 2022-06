Başkan Soykan: “2023’te en büyük desteği Akyazı’dan vereceğiz”

AK Parti Akyazı İlçe Danışma Meclisi’ne katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda 2023 seçimleri çok önemli. Bizler, ülkemize eserler bırakmayı başarmış büyük bir liderin yol arkadaşlarıyız ve bu seçimlerde Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği Akyazı’dan vereceğiz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte AK Parti Akyazı İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. İlçe binasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Soykan ve İl Başkanı Tever’in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak, belediye meclis üyeleri ve partililer yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak gerçekleştirdi. Gençlik Kolları olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Çolak, gençlik olarak 2023 seçimlerine hazır olduklarını ifade etti. Çolak’ın ardından konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, “2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize teşkilat mensuplarımızdan aldığımız güç ile birlikte emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Kadın kolları olarak ilçede çalmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden Birincioğlu, “Partimizin her geçen gün büyümesi ve güçlenmesi için de durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede üye sayımızı yüzde 45 oranında artırarak 5 bin 510’dan 7 bin 505’e çıkardık. İnşallah teşkilat AK Parti’nin neferi kadınlarımızla birlikte daha çok çalışarak bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

Akyazı’da her zaman olduğu gibi 2023 ve 2024 seçimlerinde AK Parti’ye en büyük desteği vermek için canla başla çalışacaklarını ifade eden İlçe Başkanı Mesut Ekrem, “Teşkilat olarak 2023 seçimlerine hazırız. Çalışmalarımıza başladık. 2018 yılından bu yana teşkilatımızın yapmış olduğu üye sayısı 4 bin 915. OcakMayıs dönemindeki bin üye hedefimizi de başardık. 2023’e giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan seçeceğiz inşallah” şeklinde konuştu. Başkan Mesut Ekrem ayrıca düzenlenen ilçe danışma meclisi toplantısının mevcut ilçe binasındaki son danışma meclisi olduğunu ifade ederek yeni binaya kısa süre içerisinde taşınacaklarını söyledi.

Akyazı Belediyesi olarak ilçede birçok proje hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “Akyazı için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Sorunları biliyoruz ve bu sorunların çözümü için adımlar atıyoruz. Bu çerçevede Çarşı İçi Güzelleştirme Projemizin ilk etabını gerçekleştirdik. İlçe merkezimizi çok daha güzel bir hale getirdik. Sokak Hayvanları Bakımevimizi hizmete soktuk ve örnek bir tesis oldu. İlçe tarihinin en büyük projesi olan Akyazı Spor Kompleksi Projemiz de tüm hızı ile devam ediyor. İçerisinde bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi bulunan bu tesisi 2023 yılı başına kadar tamamlayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin AK Parti iktidarı süresince büyük bir gelişim kaydettiğini hatırlatan Başkan Soykan, “Ülkemiz Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Dünya’da sözü geçen bir ülke haline geldi. 2023 seçimleri bu kutlu dava için çok önemli. Büyük Türkiye hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğümüz 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir destek vermek zorundayız. 2023 seçimlerinde AK Parti’ye Akyazı’dan en büyük desteği vereceğiz inşallah” dedi.

Akyazı’nın AK Parti’ye her zaman büyük destek verdiğini ifade eden İl Başkanı Yunus Tever, “Kapı kapı gezerek bu davayı anlatmaya vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Muhalefetin gayesi ülkeye hizmet etmek değil. Onların gayesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kurmaya çalıştığı ve 2023 yılında en büyük adımını atacağımız büyük ve güçlü Türkiye’yi kurdurmamak. Bu ülkenin yaşadığı sıkıntılardan dahi memnun olan bir muhalefetten söz ediyoruz. Sırf bunun için bile bu dava için ne kadar koştursak azdır. Cumhurbaşkanımızın gözünü arkada bırakmadan kalan süre zarfında hep birlikte güzel bir çalışma ortaya koyacağız. Karşımızda oluşan masayı yerle bir edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ki liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinde Akyazı’da, Sakarya’da ve tüm Türkiye’de büyük bir destek ile Cumhurbaşkanı seçilecek” diye konuştu.

