SGM’lerde yaz kursu kayıtları yarın başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’lerde yaz kursu kayıtları başlıyor. 714 yaş öğrencilerin 14 farklı branşta atölyelerle buluşacağı eğitimler için ilk ders zili 18 Temmuz Pazartesi günü çalacak. Eğitimlerin adresleri Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde gerçekleştirilecek yaz kursları için kayıtlar başlıyor. Salgın dolayısıyla verilen aranın ardından kapılarını açacak merkezlerde 14 farklı branşta atölyeler gerçekleştirilecek. Kayıtlar yapılmaya başlanıldı. İlk ders zili ise 18 Temmuz Pazartesi günü çalacak.

SGM’lerde öğrencilere Kur’anı Kerim ve Değerler Eğitimi, Oyunlarla İngilizce, Çizgi Film ve Animasyon, Resim, Geri Kazanım, Becerikli Eller, Drama, Karagöz Gölge Oyunu, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Satranç, Mutfak, Gitar ve Piyano Atölyesi gibi 14 farklı branşta eğitimler sunulacak. Yarın itibariyle kurs merkezlerinden ya da www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt işlemleri yapılabilecek. Kur’anı Kerim ve Değerler Eğitimi dersini her öğrenci isteğine göre tercih edebilecek. Ayrıca farklı 2 branşa daha kayıt yaptırabilecek. Atölyeler 6 hafta boyunca devam edecek.

Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi için 444 40 54 (dahili 37873712), Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi için 418 18 36, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi için 517 10 06, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi için 582 54 01 ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezi için 502 29 88 numaralarının aranabileceği ifade edildi.

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