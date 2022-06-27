Şampiyonların yeni hedefi Akdeniz Oyunları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonların yeni hedefi Akdeniz Oyunları

İHA

Şampiyonların yeni hedefi Akdeniz Oyunları

Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası’nda takım sıralamasında şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Bisiklet sporcuları, 25 Haziran5 Temmuz arasında gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları’na gitme hakkı elde etti.
Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası’nda dereceye girerek takım sıralamasında şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcuları, 25 Haziran5 Temmuz arasında düzenlenen Akdeniz Oyunları’na gitme hakkı elde etti. Milli Takım bünyesinde oyunlara katılacak olan Onur Balkan ve Batuhan Özgür, Uluslararası alanda yarı olimpik kabul edilen Akdeniz Oyunları’nda pedal çevirecek. Kampa girerek hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdüren oyuncular, “Böylesine önemli bir organizasyonda şehrimizi temsil edecek olmaktan dolayı gururluyuz, inşallah tüm gayretimizi ortaya koyarak Akdeniz Oyunları’ndan şampiyon olarak döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SUBÜ Kariyer Zirvesi gelenekselleşecek
YEREL HABERLER SUBÜ Kariyer Zirvesi gelenekselleşecek
Büyükşehir uyardı: "Metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebilir"
YEREL HABERLER Büyükşehir uyardı: "Metrekareye 50 kilograma kadar ...
Büyükşehir Bisiklet Takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Bisiklet Takımı, Türkiye Yol Şampiyonası ...
Yıldızlar halter şampiyonu Büyükşehir’den
YEREL HABERLER Yıldızlar halter şampiyonu Büyükşehir’den
SGM’lerde yaz kursu kayıtları yarın başlıyor
YEREL HABERLER SGM’lerde yaz kursu kayıtları yarın başlıyor
500 bin TL dolandırdı, 3 bin 500 araç incelenerek yakalandı
YEREL HABERLER 500 bin TL dolandırdı, 3 bin 500 araç incelenerek ...
Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, "Doğrarım" diye tehdit etti
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, ...
Zabıtaya tekme tokat saldırdılar Zabıta aldığı darbe ile yere yığıldı: O anlar kamerada
YEREL HABERLER Zabıtaya tekme tokat saldırdılar Zabıta aldığı darbe ...
Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, `Doğrarım´ diye tehdit etti
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, ...
Kendisini polis olarak tanıttı, 500 bin lira dolandırdı Yakalanmamak için bakın ne yapmış Sürekli üst ve taksi değiştiren şüpheli Ankara’da yakalandı
YEREL HABERLER Kendisini polis olarak tanıttı, 500 bin lira ...
Büyükşehir bisikletçisinden 3’üncülük
YEREL HABERLER Büyükşehir bisikletçisinden 3’üncülük
Otomobil, ışıklarda bekleyen 2 araca çarparak araziye düştü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, ışıklarda bekleyen 2 araca çarparak araziye ...
İki hafifi ticari araç çarpıştı: 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı
YEREL HABERLER İki hafifi ticari araç çarpıştı: 3 yabancı uyruklu ...
Başkan Soykan: “2023’te en büyük desteği Akyazı’dan vereceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Soykan: “2023’te en büyük desteği Akyazı’dan ...
D-100’de korku dolu anlar: Seyir halindeki işçi servisi alev topuna döndü
YEREL HABERLER D-100’de korku dolu anlar: Seyir halindeki işçi ...
Kısa süreli sağanağa vatandaş hazırlıksız yakalandı
YEREL HABERLER Kısa süreli sağanağa vatandaş hazırlıksız yakalandı
1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
Römork açıldı, kaza kaçınılmaz oldu
YEREL HABERLER Römork açıldı, kaza kaçınılmaz oldu
Sakarya’da kaplumbağa için trafik durdu
YEREL HABERLER Sakarya’da kaplumbağa için trafik durdu
Uluslararası profesyonellerin gözü PSB Anatolia Fuarı’nda
YEREL HABERLER Uluslararası profesyonellerin gözü PSB Anatolia ...
SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nde bayrak değişimi
YEREL HABERLER SUBÜ Teknoloji Fakültesi’nde bayrak değişimi
Başkan Soykan: “Akyazı için birlik ve dayanışma ile çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Soykan: “Akyazı için birlik ve dayanışma ile ...
Büyükşehir sporcusu Akdeniz Oyunları’nda madalya mücadelesi verecek
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcusu Akdeniz Oyunları’nda madalya ...
Geyve Umurbey Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Geyve Umurbey Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.