Maaşlarına iyileştirme istediler, işten çıkarılınca ayaklandılar 5 işçinin işine son verildiği ileri sürülen fabrika önünde eylem başladı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde üretim yapan Yazaki fabrikasında maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, bazı bölümlerde kısa süre üretimi durdurdu. Türk Metal Sendikası, işçilerle toplantı yaptı. Gelişmeler üzerine fabrikada 5 işçinin işine son verildiği ileri sürülünce fabrika önünde eylem başladı.

Akyazı ilçesinde bulunan Yazaki fabrikasında maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, 24 Haziran Cuma günü 08.00 16.00 vardiyasında 15.10 ile 15.30 saatlerinde üretimi durdurdu. Olayın ardından Türk Metal Sendikası işçilerle toplantı yaptı. Yaşanan gelişmeler üzerine fabrika yönetiminin 5 çalışanının işine son verdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Türk Metal Sendikası bugün, çalışanların örgütlenmesi amacı ile fabrika önünde gösteri başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.