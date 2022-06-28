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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 TIR ve 1 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Arifiye ilçesinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Rahman Abbasov yönetimindeki 99 VK 328 plakalı TIR ile Hüseyin Yazar yönetimindeki 34 DNP 059 plakalı TIR çarpıştı. Arkadan gelen İ.Y yönetimindeki otomobil, TIR'ın altına girdi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BD 8709 plakalı TIR da kazaya karıştı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobilde bulunan T.Y.'nin (39) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile TIR'larda bulunan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında T.Y'nin cenazesi morga götürüldü. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-06-28 04:10:18



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