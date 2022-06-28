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Başkan Yüce, 76. İl Danışma Meclisi’nde konuştu Yüce: “Sakarya, hak ettiği yere AK Parti vizyonuyla ulaşacak”

İHA

Başkan Yüce, 76. İl Danışma Meclisi’nde konuştu Yüce: “Sakarya, hak ettiği yere AK Parti vizyonuyla ulaşacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya 76. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’nde Sakarya teşkilatlarıyla bir araya geldi. Yüce ‘gayret’ ve ‘dayanışma’ mesajı verdiği toplantıda, “Sakarya, hak ettiği noktaya AK Parti’nin vizyonuyla ulaşacak. 3 yılda 3 milyar TL’lik yatırım yaptık ve gayretle çalışarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sakarya 76. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya İl Koordinatörü Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Ali İnci, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ve partililer yer aldı.
Burada teşkilat mensuplarıyla, il ve ilçe yönetimleriyle ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Yüce, saha çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Sakarya’nın geleceği için yürütülen Büyükşehir projeleri üzerine istişarelerde bulundu. Toplantıda konuşan Yüce, teşkilatın birlik beraberliğine vurgu yaptı, AK Kadrolar olarak aynı istek ve arzuyla çalışacakları mesajını verdi. ‘Geleceğin Güçlü Türkiye’sinin AK Parti vizyonuyla inşa edilebileceğini ifade eden Yüce, Sakarya’da 3 yılda hayata geçirilen 3 milyar TL’lik yatırımın anlatımını gerçekleştirdi.
Başkan Ekrem Yüce 20 yıldır dertlerinin millet, gayretlerinin ise hizmet olduğunu vurgulayarak, “Sözlerime Mehmet Akif Ersoy’un şu mısralarıyla devam etmek istiyorum; İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun. İstiklal şairimizin bu anlamlı mısralarında bahsettiği gibi; siz kardeşlerim ile birlikte Sakarya’mız ve Sakaryalılar için hizmet etmek adına 20 yıldır yürüdüğümüz bu yolda bizim derdimiz millet, gayretimiz hizmettir. Bizim kültürümüzde istişarenin çok önemli bir yeri vardır. Peygamber Efendimizin de sünnetidir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için verdiği mücadelenin bir parçası olmak, dünyadaki tüm Müslümanların sesi olan bir liderin yanında olmak, bu davanın neferi olmak beni çok mutlu ediyor. Bizler; Cumhurbaşkanımızın yanında çıktığımız bu yolda sonuna kadar gidecek, Hak için, doğru için mücadele etmeye son nefesimize kadar devam edeceğiz” dedi.

“Sakarya’yı hak ettiği konuma taşıyacağız”
Sakarya’yı hak ettiği konuma ulaştırmak için 3 yıldır gündüzgece çalıştıklarını ifade eden Yüce, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef üzere 20 yıldır inandığımız yolda durmadan, yılgınlık göstermeden el ele, birlik beraberlik içinde yürüyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gerek sosyal alanlarda, gerek sağlık alanında, gerek sanayide, gerek konut ve yapılaşmada hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli gayreti her geçen gün gösteriyoruz. Hepimizin daimi hedefi olan Sakarya’mızı hak ettiği konuma AK Parti vizyonuyla ulaştıracağız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yılda 3 milyarlık yatırım yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sizlere kısaca Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından bahsetmek istiyorum” diye konuştu.

“3 yılda onlarca proje ve 3 milyar TL’lik yatırım”
3 yıllık yatırım programını özetleyen Yüce, toplamda 3 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldığını ifade ederken, “1 milyar 38 milyon 159 bin lira değerinde altyapı yatırımlarımızın bin 226 km’lik kısmını tamamladık. 488 milyon 696 bin lira yatırımla 850 km içme suyu şebekemizin yapım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. 107 milyon 718 bin lira yatırımla 122 km yağmur suyu hattımızın yapım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. 441 milyon 745 bin lira yatırımla 254 km kanalizasyon hattımızın yapım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. 900 km'ye tekabül eden 1 milyon 221 bin ton asfaltlama çalışması yaptık. Asfalt serimi, beton yol imalatı ve yol bakım çalışmaları için toplamda 433 milyon 331 bin 227 lira yatırım yaptık. “Halka hizmet, hakka hizmettir” özdeyişiyle emeğimizi, çalışma aşkımızı, her şeyimizi Allah yolunda halk için harcayacağız, harcıyoruz. İnşallah sizlerle birlikte el ele vererek Sakarya’yı geleceğin güçlü Türkiye’sine taşıyacağız. Toplantımızın bir kere daha hayırlara vesile olmasını diliyor sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni zaferler bizim, Türkiye’mizin olacak”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "2000'lerin öncesindeki Türkiye'yi biliyoruz. Bu ülkede son 20 yılda, tarihin en önemli adımları atıldı. İnşallah aynı istikrar ve istek ile önümüzdeki yılların mimarı da AK Teşkilatlar olacaktır. Bizlere güvenen, geleceği AK Parti'nin yönetim anlayışıyla inşa etmek isteyen milyonlarca insanımız var. Onların teveccühüne layık olabilmek için her gün, daha fazla çalışacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ise, "Asrın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bu noktada Sakarya Teşkilatımız da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle gayretle çalışıyor. İnşallah yeni zaferler bizlerin, Türkiye'mizin olacak" dedi. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise parti yönetimlerine seslenirken, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde girdiğimiz tüm seçimlerde ve verdiğimiz her mücadelede yanımızda olan hemşerilerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Sakarya'ya her zaman daha iyi bir hizmet verebilmenin gayreti ve çalışması içindeyiz. Karşılarına çıkan herkesi itip kakarak yol almaya çalışanlara eyvallah etmeyiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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