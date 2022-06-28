Büyükşehir kürek sporcuları derece ile döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kürek sporcuları, GençlerDeniz Küreği Türkiye Kupası’nda 6 sporcusuyla farklı dallarda derece elde etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi kürek sporcuları, 2426 Haziran tarihleri arasında düzenlenen GençlerDeniz Küreği Türkiye Kupası’nda mücadele verdi. Zorlu mücadelelere sahne olan yarışlarda, sporculardan Emirhan Uysal, Deniz Küreği Genç Erkekler Tek çifte 3’ncüsü, Ömer Altun ve Efe Yılmaz Yıldız Erkekler İki Çifte 5’incisi ve Genç Erkekler İki Çifte kategorisinde 4’üncüsü, İsmail Can Güngörmez ise Genç Erkekler Tek Çifte 4’üncüsü oldu. Kadınlar klasmanında da kürsüyü boş bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, Nisan İpar ile Genç Kadınlar Tek Çifte 5’incisi olurken yine Nisan İpar ve Beyza Kurtulmuş Yıldız Kadınlar İki Çifte 2’ncisi oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.