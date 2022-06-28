Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattırdı Ekipler kapanan köprünün tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Mudurnu Çayı üzerinde bulunan köprü yağış sebebi ile ulaşıma kapatıldı. Akyazı Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ekipleri köprüyü tekrar ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

Meteorolojinin uyarıları sonrasında Sakarya’da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağış gece saatlerinde de devam etti. Yer yer taşkınlara sebep olan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini tamamen yitirdi. Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesinde Mudurnu Çayı üzerinde bulunan köprü de yağış sebebi ile ulaşıma kapatıldı. Köprünün tekrar ulaşıma açılması için Akyazı Belediyesi ile DSİ'ye bağlı ekipler harekete geçti. Belediye Başkanı Bilal Soykan’da bölgeye giderek, çalışmaları yerinde inceledi.

Köprünün tekrar ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.