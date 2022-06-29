Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla iki ilçede dört ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar neticesinde iki ilçede 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacı ile düzenlenen operasyonlarda E.A., İ.B., S.A. ve İ.Ş. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 242,70 gram metamfetamin, 113,51 gram skunk maddesi, 87,39 gram cannabinoid uyuşturucu maddeleri ile 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adette ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.