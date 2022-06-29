SUBÜ’de Özel Güvenlik Günü kutlandı

SUBÜ’de Özel Güvenlik Günü ve Haftası nedeniyle bir toplantı düzenlenerek üniversitenin güvenlik personellerinin günü tebrik edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ’2630 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası’ nedeniyle bir toplantı düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya; SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Ahmet Bilgiç ile üniversitenin güvenlik personelleri katıldı. Toplantıda güvenlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, birim bazlı olarak yapılacak işler, güvenlik personellerinin ve hizmetlerinin önemi, üniversitede güvenlik hizmeti yürütmenin öncelikleri ve kılıkkıyafet düzeni gibi konular üzerinde duruldu. Güvenlik personellerinin günleri ve haftaları kutlanırken toplantının ardından bir de kokteyl gerçekleştirildi.

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