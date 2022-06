SUBÜ’de dijital dönüşüm başladı

SUBÜ’nün yeni Kurumsal Zeka ve Bilgi Yönetim Sistemini’nin tanıtımının yapıldığı bir program düzenlendi. Programda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Dijital dönüşüm üniversitemize hız kazandıracak, süreçleri kolaylaştıracak, veri temelli geliştirmeleri sağlayacak ve zeki sistemlere geçmemize yardımcı olacak” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ), sıfırdan oluşturulan Kurumsal Zeka ve Bilgi Yönetim Sistemi’nin tanıtımının yapıldığı ‘Üniversitemizin Dijital Dönüşümü ve Yeni Sistem’ başlıklı bir program düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, dijital dönüşümün genel hatlarına ilişkin bilgiler paylaştı. İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Halid Özgür, ‘İletişim ve Kurumsal Dönüşüm’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Programın öğleden önceki son oturumunda dijital dönüşüm çözüm ortağı 5M Yönetim Danışmanlığı ve Bilgi Teknolojileri’nden Dr. Mehmet Ali Karaköse, ‘Kurumsal Zeka ve Kurumsal Performans Yönetimi’ başlıklı sunumunu yaptı ve katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı. Programın son oturumunda ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan Öğretim Görevlisi Kadir Ucun, ‘Bilgi Yönetim Sistemi’ başlıklı sunumda Öğrenci Bilgi Sistemi, Akademisyen Bilgi Sistemi ve İdari Personel Bilgi Sistemine ilişkin bilgiler paylaştı. Programa üniversite yöneticileri ile birlikte akademik ve idari personeller katıldı.

4’üncü yıllarını kutladıklarına vurgu yaparak konuşmasına başlayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Bu süreçte çok önemli işler başardık. Ancak üniversitemizin dijital dönüşümü için de uzun zamandır arka planda yürütülen büyük bir çalışma var. Verilerin üretilmesi, görünür hale getirilmesi, kullanılması ve nihayetinde veri odaklı bir yönetimle veri kültürünün oluşturulması günümüzdeki kurumlar için oldukça kritik. Biz de çok sayıda akademik ve idari birime sahip bir üniversite olarak fazlasıyla veri üretiyoruz. Bunları bir arada toplayabileceğimiz, sürekli olarak güncel tutabileceğimiz, uzaktan ve günün her anında yönetebileceğimiz, istediğimiz verilere istediğimiz opsiyonlarla ulaşabileceğimiz ve bu sonrasında bu verilerden hareketle adımlar atmamıza yardımcı olacak büyük bir sistemin kuruluşu için çalışmalarımızın artık sonuna gelmek üzereyiz. Tüm verilerimizin yer alacağı ve sayısız kırılıma sahip bir veri havuzunu oluşturmayı başardık. Bu süreçte büyük emekler sarf eden çalışma arkadaşlarımıza ve çözüm ortağımız 5M Yönetim Danışmanlığı ve Bilgi Teknolojileri’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dijital dönüşümün bir diğer ayağının da Bilgi Yönetim Sistemi olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, “Kısa süre öncesine kadar üniversitemizin bölünmesinden önceki sistemi kullanıyorduk. Artık kendi sistemimizi oluşturarak birçok modülünü devreye almış durumdayız. Kullanımı kolay, arzu edilen her alanda kolaylık sağlayan; akademisyenlerimize, idari personellerimize ve öğrencilerimize birçok noktada yardımcı olacak, işlerini kolaylaştıracak bir sistemi hayata geçirdik. Bunun için bin sayfayı aşan kodlar yazıldı. Şu anda da diğer modülleri devreye almak ve mevcut modülleri daha işlevsel hale getirmek için yazılımcılar sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Toplamda baktığımızda bugün itibariyle üniversitemizin dijital dönüşümünün başladığını söyleyebiliriz. Elbette eksiklerimiz olacaktır. Bunları da kullanıcı deneyimlerinden gelen geri dönüşlerle birlikte en mükemmel hale getirebilecek ve sistemimizi sürekli güncel tutabileceğiz. Dijital dönüşüm üniversitemize hız kazandıracak, süreçleri kolaylaştıracak, veri temelli geliştirmeleri sağlayacak ve zeki sistemlere geçmemize yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

‘İletişim ve Kurumsal Dönüşüm’ başlıklı sunumunda SUBÜ’nün iletişim anlamında modern, minimalist ve samimi bir tarza sahip olduğunu belirten İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Halid Özgür, gerek kurumsal kimlik gerek sosyal medya gerek etkinlik gerekse dijital içerikli çalışmalarda bunu yansıttıklarını vurguladı. 5M Yönetim Danışmanlığı ve Bilgi Teknolojileri’nden Dr. Mehmet Ali Karaköse, Kurumsal Zekanın üniversitedeki herkesin işine yarayacağını söyleyerek günümüzde verinin altından daha değerli olduğunun altını çizdi. Öğretim Görevlisi Kadir Ucun ise yeni oluşturulan Bilgi Yönetim Sisteminin yerli bir yazılım olduğunu, her zaman iyileştirmeler yapabilecekleri ve gerektiği anlarda her noktasına müdahale edebilecekleri bir sistem oluşturdukları bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.