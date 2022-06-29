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Selin zarar verdiği Kocaali’de hayat normale dönüyor Ekipler bölgede çalışıyor, selin izleri siliniyor Sel mağduru Sebahattin Sarıhan: “Hasarım 100 bin TL’nin üzerinde, evimin birinci katını tamamen su bastı”

İHA

Selin zarar verdiği Kocaali’de hayat normale dönüyor Ekipler bölgede çalışıyor, selin izleri siliniyor Sel mağduru Sebahattin Sarıhan: “Hasarım 100 bin TL’nin üzerinde, evimin birinci katını tamamen su bastı”

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşanan sel felaketinin izleri siliniyor. Taşkınların meydana geldiği mahallelerde ekipler, mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarını sarabilmek için hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Metrekareye yer yer 110 ile 120 kilogram arasında yağış düştüğü bölgede yaşayan sel mağduru Sebahattin Sarıhan, “Benim hasarım 100 bin TL’nin üzerinde. Hayvanlarımı son anda zor kurtardım. Eşyalarımızın büyük bir kısmı selde zarar gördü” dedi.
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sağanak yağışla birlikte yükselen dereler su taşkınlarına sebep oldu. Demiraçma, Alandere ve Açmabaşı Mahallelerinde yollar, tarım arazileri, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkınların meydana geldiği mahallelerde 48 saatlik zaman dilimi içerisinde metrekareye yer yer 110 ile 120 kilogram arasında yağış düştü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri başta olmak üzere, tüm kamu ve kuruluşların ekipleri taşkınların yaşandığı ilk anlardan itibaren bölgede mesaiye başladı. Gece saatlerinden itibaren vidanjörler, kepçe ve iş makinaları felaketi yaşayan bölgelerde yoğun mesai harcadı.
Bölgede sel sebebiyle mağdur olan vatandaşların kapısını tek tek çalan ekipler, yardıma ihtiyacı olan her bir vatandaşın ihtiyacına cevap verdi. Taşkınlar sebebiyle zarar gören evlerde inceleme yapan ekipler, balçık ve çamurla kaplanan yolları iş makinalarıyla yeniden açtı. Ayrıca sel sebebiyle toprak, ağaç ve çöplerle tıkanan dere yataklarının ıslah edilmesiyle taşkın suların akışı sağlandı. Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu’da felaketin yaşandığı bölgelerdeki çalışmaları inceleyerek, vatandaşlar ile görüştü.

“100 bin TL’nin üzerinde hasarım var”
Evi ve çevresi zarar gören Mehmet Kef, “Bu evi ben 1993 yılında yaptım. O zaman bu dere yatağı dardı, evimin önünde oturma yerlerim, araba garajım ve ağaçlarım vardı, yani eve bu kadar yakın değildi. Zamanla bu hale geldi” derken, diğer bir sel mağduru Sebahattin Sarıhan, “Benim hasarım 100 bin TL’nin üzerinde. Hayvanlarımı son anda zor kurtardım. Eşyalarımızın büyük bir kısmı selde zarar gördü. Evimin birinci katını tamamen su bastı. Gece vidanjörler geldi ve suyu çektiler” diye konuştu.

“Kanallar çok dar, dağdan gelen sular burada birikiyor”
Selde ahırı zarar gören Erdal Sarıhan isimli vatandaş ise, “Belediyemizden ricamız, mahallemizdeki kanal çalışmalarını yukarılara kadar devam ettirmelerini istiyoruz. Eğer bu olursa mahallemizde inşallah bir daha sel felaketi yaşanmaz. Çünkü geçen senekinin daha üzerinde bir sel oldu. Çok şükür mahallemizde aşırı büyük bir sel kaybı yaşanmadı. Ama mahallemizde gerçekleştirilen çalışmalardan yani kanalların açılmasından dolayı çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Tabi zarar verdi birçok ev, işyeri ve tarım alanlarına. Kanallar çok dar, dağdan gelen sular burada birikiyor ve biranda mahalleye vuruyor. Sadece kanalların açılmasını istiyoruz, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.

“Her bir vatandaşımıza ulaştık”
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada da, “Sakarya’nın tüm bölgelerinde yaşanabilecek afet ve acil durumlara hazırlık için meteorolojik raporları yakından takip ediyoruz. Kuvvetli yağışın meydana geleceği yönünde tahminleri aldıktan hemen sonra Kocaali’de ekiplerimizi görevlendirdik. Acil durum anında gerekli talimatları alan SASKİ ve belediyemizin birçok birimi, yaraları sarmak için bölgede çalışıyordu. Şu an itibariyle bölgede evlerini su basan vatandaşlarımıza cevap verdik ve evlerinden su tahliyelerini gerçekleştirdik. Her anlamda destek sunduğumuz vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gayretle çalışıyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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