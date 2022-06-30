Şehrin trafiğini rahatlatacak yeni güzergah geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımın rahat ve sorunsuz işlemesi için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Adapazarı Çevre Yolu ve şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayan Hal Caddesi’ne bağlantı olacak yeni bir güzergah açıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre güçlü bir ulaşım ağı kazandırmak için önemli dokunuşlar yapıyor. Trafiğin yoğun şekilde aktığı her noktada, yoğunluğu azaltacak ve daha rahat bir ulaşım imkanı sunacak güzergahlar oluşturan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, şehrin ana arter bölgesinde trafiği olumlu etkileyecek bir hamle daha yaptı. Adapazarı Çevre Yolu (Karasu Yolu) ile şehrin merkezi arasında ulaşımı sağlayan, Ankara Caddesi ile paralel olan Hal Caddesi’nin 200 metrelik bölümünde yol genişletme, yaya yolu yenileme, bisiklet yolu çalışması başlatıldı. Baştan aşağı yenilenecek olan caddenin bu bölümü, açılacak yeni bir güzergaha da bağlanacak. Hal Caddesi ile çevre ulaşım ağlarının birleştirilmesi için cadde üzerine yeni bir sokak açılıyor. 1251. Sokak için ekipler altyapı çalışmalarına başladı. Tamamlanıp açıldığında Hal Caddesi’nde yeni bir kavşak üzerinden çevre güzergâhlara kolayla bağlantı sağlanabilecek.

Yol Bakım Altyapı ve Koordinasyon Dairesinden yapılan açıklamada, “Gündüz gece demeden sürdürdüğümüz çalışmalara bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Hal Caddesi’nde başlattığımız çalışmayla beraber 200 metrelik güzergahta yol genişletme çalışmasının yanı sıra yeni yapılacak yaya yoluyla beraber, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayacağız. Oluşturacağımız bölünmüş ve geniş bir yola sahip yeni sokak üzerinden kent merkezindeki alternatif bölgelere geçiş kolayca sağlanabilecek. Altyapı çalışmalarının neredeyse sona erdiği 1251. Sokak’ı Hal Caddesi’ne oluşturacağımız yeni kavşak üzerinden bağlayacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” denildi.

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