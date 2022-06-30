SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne yeni müdür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne yeni müdür

İHA

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne yeni müdür

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı görevi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çalışkan’a devretti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Teknoloji Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Zafer Tatlı, görevi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çalışkan’a devretti. Devir teslim töreninde SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Naci Çağlar ile akademisyenler ve idari personeller yer aldı. Teknoloji Fakültesi’ndeki dekan değişikliğinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün müdür değişimini de tetiklediğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni müdüre hayırlı olsun temennisinde bulundu.

“Uluslararası öğrencilerle ilgili açılım ve atılımlarımızı artırmamız lazım”
Enstitünün iş dünyasıyla sıkı bir diyaloğunun olması gerektiğini kaydeden Sarıbıyık, “Fatih hocamızın bir enerjisi var. Dekan yardımcılığından kaynaklı yönetim tecrübesine, iş dünyasıyla irtibata, proje deneyimlerine sahip. Ayrıca iş dünyasına danışmanlık da yaptı. Bunları doğru bir yere kanalize etmemiz gerekiyordu. Bu nedenle Zafer hocamızdan boşalan enstitü müdürlüğü görevine fikir birliği ile Fatih hocamızı getirdik. Yapılan iyi işler ve bırakılan hoş sedanın dışında geriye hiçbir şey kalmıyor. Üniversitemiz yeni bir üniversite. Herkesin yapacağı çok şey var. İş dünyasının sorunlarına çözüm üreten ArGe olmazsa olmazımız. Bunun ana kaynağı yüksek lisans ve doktora tezleri. Lisansüstü öğrencilerimizin proje temelli yetişmelerini önemsiyoruz. İş deneyimli yüksek lisans ve doktora da bizim için kıymetli. Proje kültürünün yaygınlaştırılması gerekiyor. Uluslararası öğrencilerle ilgili açılım ve atılımlarımızı artırmamız lazım” dedi.

“Üniversite iş dünyası iş birliğini içeren bir uygulama gerçekleştirdik”
Katkıları için ekibine teşekkür eden Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eski Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı, “Kısıtlı imkanlarla başladık. Daha sonra bu imkanlarımız genişledi. Güzel çalışmalarla işleri belli bir noktaya getirdik. İş deneyimli yüksek lisans ve doktorayı ilk defa bizim üniversitemiz uyguladı. Üniversite iş dünyası iş birliğini içeren bir uygulama gerçekleştirdik. Fatih hocamızın görevi devralmasından dolayı içim rahat. Kendisi saha deneyimine sahip. Başlattığımız çalışmaları daha da ileri götürecektir. Kendisine yeni görevi hayırlı olsun" diye konuştu.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Çalışkan ise “Göreve layık gördüğü için sayın rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince göreve layık olmaya çalışacağız. Zafer hocamıza da kurucu enstitü müdürü olarak bayrağı bize kadar yükselterek taşıdığı için teşekkür ediyorum. Kendisi birçok açılım yaptı. Biz de onları bir adım daha götürme çabasında olacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki katlı evin bodrum katında yangın
YEREL HABERLER İki katlı evin bodrum katında yangın
Spiritüel enerji uzmanı yılın en başarılısı seçildi
YEREL HABERLER Spiritüel enerji uzmanı yılın en başarılısı seçildi
Çevreyolunda ters yönde ilerleyerek tehlike saçtı Uyarılara da aldırmadı, tehlike dolu yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Çevreyolunda ters yönde ilerleyerek tehlike ...
Şehrin trafiğini rahatlatacak yeni güzergah geliyor
YEREL HABERLER Şehrin trafiğini rahatlatacak yeni güzergah geliyor
Üç mahallenin bağlantısını sağlayan yol çöktü Yaklaşık 100 hane kullanıyordu, yolun yarısını nehir yuttu
YEREL HABERLER Üç mahallenin bağlantısını sağlayan yol ...
Sakarya Büyükşehir ekipleri Bartın’da selin izlerini siliyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir ekipleri Bartın’da selin izlerini ...
Teknik direktör Uygun’un içinden şair çıktı Hayatını kaybeden babası için yazdığı şiir ile duygulandırdı
YEREL HABERLER Teknik direktör Uygun’un içinden şair çıktı Hayatını ...
Evini su basan gözü yaşlı kadın sözleriyle gönülleri fethetti Vali Kaldırım ve evi su basan kadının duygulandıran diyaloğu Vali Çetin Oktay Kaldırım talimat verdi: Evi temizlenen Kıymet teyzenin bu kez mutluluğu gözlerinden okundu
YEREL HABERLER Evini su basan gözü yaşlı kadın sözleriyle gönülleri ...
Selin zarar verdiği Kocaali’de hayat normale dönüyor Ekipler bölgede çalışıyor, selin izleri siliniyor Sel mağduru Sebahattin Sarıhan: “Hasarım 100 bin TL’nin üzerinde, evimin birinci katını tamamen su bastı”
YEREL HABERLER Selin zarar verdiği Kocaali’de hayat normale ...
SUBÜ’de dijital dönüşüm başladı
YEREL HABERLER SUBÜ’de dijital dönüşüm başladı
SUBÜ’de Özel Güvenlik Günü kutlandı
YEREL HABERLER SUBÜ’de Özel Güvenlik Günü kutlandı
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Sakarya’da sel kurbanlık hayvanları da vurdu Sele kapılan 7 kurbanlık hayvan için seferber oldular Hayvanları sele kapılan Erdal Sarıhan: “Can kaybı olmadan hayvanlarımızı kurtardık”
YEREL HABERLER Sakarya’da sel kurbanlık hayvanları da vurdu Sele ...
Tarım arazilerinin sulama vanalarını çalıyordu yakalandı Jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalanan şahıs cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Tarım arazilerinin sulama vanalarını çalıyordu ...
Sakarya Valisi Kaldırım sel bölgesinde: “Bütün ekiplerimiz sahada, çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor” “Cana bir şey olmadı en önemlisi bu, uyarılarla birlikte gerekli yerler tahliye edilmişti”
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım sel bölgesinde: “Bütün ...
Evlerinin bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Evlerinin bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 3 ...
Kocaali ilçesinde dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı 
YEREL HABERLER Kocaali ilçesinde dere taştı, ev ve iş yerlerini su ...
Sakarya’da sağanak 4 mahalleyi sular altında bıraktı Ekipler taşkın yaşanan bölgede çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sakarya’da sağanak 4 mahalleyi sular altında ...
Sakarya Büyükşehir afet bölgesine gidiyor Başkan Yüce: “Yaraları saracağız”
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir afet bölgesine gidiyor Başkan ...
Büyüleyici eserler Sanat Galerisi’nde
YEREL HABERLER Büyüleyici eserler Sanat Galerisi’nde
Sakarya’dan, Düzce’ye vidanjör desteği
YEREL HABERLER Sakarya’dan, Düzce’ye vidanjör desteği
Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattırdı Ekipler kapanan köprünün tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma ...
Arifiye mezunları sezon finalini Kuzuluk’ta yaptı
YEREL HABERLER Arifiye mezunları sezon finalini Kuzuluk’ta yaptı
Doğaseverler Yanık Vadisi’nde buluştu
YEREL HABERLER Doğaseverler Yanık Vadisi’nde buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.