RİP akıntısına dikkat, 2 haftada 50 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya'nın denize kıyısı olan ilçelerinde son 2 haftada kuvvetli rüzgar ve fırtınada ortaya çıkan RİP akıntısında 50 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına, Karasu, Kocaali ile Kaynarca ilçelerinde RİP akıntılarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Özellikle sahillerdeki dalgakıranların orta bölümlerinde kendini gösteren bu akıntılar, birçok vatandaşın hayatını tehdit etti. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Haziran’da göreve başlayan cankurtaran ekipleri, 4 jetski ve 1 zodiac botla akıntının görüldüğü bölümlerde teyakkuza geçti. Görevin başladığı andan itibaren toplamda 15 günde bu akıntıya kapıldığı fark edilen 50 kişi ölümün kıyısından alındı. Cankurtaranların dikkati sayesinde, denizde sürüklendiği fark edilen ve müdahale edilen vatandaşlardan hiç kayıp verilmedi.

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