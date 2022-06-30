Büyükşehir Kocaali’de selin izlerini silmek için seferber

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bölgede etkili olan yağışın ardından sel felaketi yaşanan Kocaali ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bölgede etkili olan yağışın ardından sel felaketi yaşanan Kocaali ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Yüce, bundan sonraki süreçte alınacak önlemler hakkında da bölge halkıyla fikir alışverişinde bulundu. Yaraların hızla sarıldığı bölgede yağışın başladığı ilk andan itibaren 205 araç ve 357 personel aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.



“Yaşanan felaketin izlerini en kısa zamanda sileceğiz”

Yaşanan felaketten dolayı üzüntü içinde olduğunu söyleyen Yüce, “Öncelikle bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in batısında etkisini gösteren olağanüstü yağış karşısında şehrimizde de yaşanan olumsuzluklardan ötürü üzüntü içerisindeyim. Ekiplerimiz Kocaali’de, Düzce’de ve Bartın’da sel çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yağışın başladığı ilk andan itibaren sürecin yakın takipçisiyim. Elimizden gelenin fazlasıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Yaşanan felaketin izlerini de en kısa zamanda sileceğiz. Ardından devam eden projelerimize yenilerini ekleyerek alacağımız önlemlerle böyle afetlerin bir daha yaşanmaması için mücadele edeceğiz. Bölgede mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızla tek tek görüştük. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyemizle yürüttüğümüz ortak çalışmalar ile vatandaşlarımızın hayatını en kısa sürede normale döndüreceğiz. Tüm personelimizle eksiksiz bir şekilde uyumadan, dinlenmeden çalışarak felaketin izlerinin çoğunu ortadan kaldırdık. Bugün de görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla, bakanlarıyla, belediye başkanlarıyla ve tüm mensuplarıyla her zaman vatandaşının yanında yer almaktadır. Rabbim afetlerin tekrarını yaşatmasın. Tekrardan Kocaalili hemşerilerimize ve selin etkili olduğu şehirlerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.

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