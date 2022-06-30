Fenerbahçe ile Hull City Sakarya’da karşı karşıya gelecek

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– İngiltere Championship takımlarından Hull City, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile 10 Temmuz’da Sakarya'da hazırlık maçına çıkacak.

İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Sakarya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi sosyal medyasından duyuran İngiliz takımı, karşılaşmanın Sakarya Yeni Atatürk Stadı'nda 10 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da olacağını açıkladı.

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