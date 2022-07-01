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Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

İHA

Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Sakarya’da silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 tabanca, 26 şarjör, 4,16 gram esrar, torna tezgahı ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ile silah parçaları ele geçirildi. Konuya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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