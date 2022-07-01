Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 6 gözaltı

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 19 tabanca, silah yapımında kullanılan malzemeler ve silah parçaları ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 11 ev, iş yeri ve atölyede yapılan aramalarda; 19 tabanca, 26 şarjör, 4,16 gram esrar, 1 torna tezgahı, silah yapımında kullanılan malzemeler ve silah parçaları ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2022-07-01 12:30:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.