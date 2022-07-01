43 parça tarihi eserle yakalandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi erser niteliği taşıyan 43 parça obje ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Alınan Bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik'ten O.C.'nin (49) tarihi eser niteliği taşıyan parçalarla, D650 kara yolu Karapınar Mahallesi mevkiindeki dinlenme tesisine geleceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, tesise gelen şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin aracında yapılan aramada da tarihi eser niteliği taşıyan 36 sikke, 4 yüzük, 2 mühür ve 1 anahtar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.