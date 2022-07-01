Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede kurtarılamadı

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen Sezgin Nur (52), otomobille yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde, Kuzuluk Mahallesi´nde meydana geldi. Sezgin Nur, sokakta yürüdüğü sırada, yanına otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Vücuduna 3 mermi isabet eden Nur, sağlık ekiplerince ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, saldırı sonrası olay yerinden otomobille kaçan kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK
2022-07-01 15:57:03
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