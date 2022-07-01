Hakim karşısına çıkan Palu ailesinin davası ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakim karşısına çıkan Palu ailesinin davası ertelendi

İHA

Hakim karşısına çıkan Palu ailesinin davası ertelendi

Kocaeli'de 14 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin duruşmaya, eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu dayısı İsa Palu, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklardan Fatih ve Hava Palu hakkında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporu ile gelen diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı görüşünü açıklayarak Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Fatih, İsa, Hava ve Ayşe Palu'nun avukatı da hastaneden gelen ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporunun eksik hazırlandığını öne sürerek raporun tekrar alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise Sakarya Üniversitesine müzekkere yazılarak kimya ve toksikoloji bölümünde uzman bilirkişi tespit edilmesine, dosyanın bütün olarak bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına ve Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

Ne olmuştu?
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken, gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple 'Usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deniz şehitleri, Karasu’da gerçekleştirilen törenle anıldı
YEREL HABERLER Deniz şehitleri, Karasu’da gerçekleştirilen törenle ...
Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede ...
Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede ...
43 parça tarihi eserle yakalandı
YEREL HABERLER 43 parça tarihi eserle yakalandı
Kaynarcalı kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Kaynarcalı kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
Koruyucu aile günü etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Koruyucu aile günü etkinliklerle kutlandı
Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 6 gözaltı
Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı ...
Sakarya'da TEM ekiplerince yakalanan 193 şüpheliden 15’i tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da TEM ekiplerince yakalanan 193 şüpheliden ...
Ters yönde ilerleyerek tehlike saçmıştı, cezadan kaçamadı Uyarılara da aldırış etmeyen tehlikeli yolculuğa bin 823 lira ceza
YEREL HABERLER Ters yönde ilerleyerek tehlike saçmıştı, cezadan ...
Kenevir ekimi yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Kenevir ekimi yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince ...
Uyuyan köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı Köpeğin acı havlamalarına mahalleli koştu, vurdumduymazlık anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Uyuyan köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı Köpeğin acı ...
Sakarya’dan dört öğrenci LGS’den tam puan aldı Öğrencileri tebrik eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: “Eğitimde başarıyla uyguladığımız projeler meyvesini veriyor”
YEREL HABERLER Sakarya’dan dört öğrenci LGS’den tam puan ...
Fenerbahçe ile Hull City Sakarya’da karşı karşıya gelecek
YEREL HABERLER Fenerbahçe ile Hull City Sakarya’da karşı karşıya ...
Büyükşehir Kocaali’de selin izlerini silmek için seferber
YEREL HABERLER Büyükşehir Kocaali’de selin izlerini silmek için ...
Denizcilik MYO Müdürü Akkaş: “Denizci kent özelliğini ortaya çıkarmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Denizcilik MYO Müdürü Akkaş: “Denizci kent özelliğini ...
RİP akıntısına dikkat, 2 haftada 50 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER RİP akıntısına dikkat, 2 haftada 50 kişi boğulmaktan ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bartın'da afet bölgesinde
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bartın'da afet ...
Mısır bahçesi içine ekili kenevirler drondan kaçamadı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mısır bahçesi içine ekili kenevirler drondan ...
SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne yeni müdür
YEREL HABERLER SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne yeni müdür
İki katlı evin bodrum katında yangın
YEREL HABERLER İki katlı evin bodrum katında yangın
Spiritüel enerji uzmanı yılın en başarılısı seçildi
YEREL HABERLER Spiritüel enerji uzmanı yılın en başarılısı seçildi
Çevreyolunda ters yönde ilerleyerek tehlike saçtı Uyarılara da aldırmadı, tehlike dolu yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Çevreyolunda ters yönde ilerleyerek tehlike ...
Şehrin trafiğini rahatlatacak yeni güzergah geliyor
YEREL HABERLER Şehrin trafiğini rahatlatacak yeni güzergah geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.