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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya yıldızları bu okulda keşfediliyor

İHA

Dünya yıldızları bu okulda keşfediliyor

Sakarya’da dünya yıldızı sporcuların keşfedileceği, 22 bin çocuk ve gencin ücretsiz eğitim alacağı Büyükşehir Yaz Spor Okulları açıldı. ‘Spor Şehri’ sloganıyla dünyanın dikkatini çekecek adımlar attıklarını ifade eden Yüce, “Gençlerimize 27 branşta, tüm ihtiyaçlarını tarafımızca karşıladığımız okullarda eğiteceğiz. Spor şehri imajına yakışır projeler hayata geçiriyoruz” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sportif alanda yürüttüğü projeleri çeşitlendirdi, çalışmalarına hız kazandırdı. Kendi bünyesindeki Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde geleceğin yıldızlarını, dünyanın her yerinde Türk Bayrağı’nı dalgalandıracak başarılı sporcuları yetiştiren belediye, yaz spor okulları için tüm hazırlıklarını yaptı. Tüm spor dallarında gerekli altyapıyı ve eğitim zeminini oluşturan, tesislerini dolu dolu bir yaz programı için hazırlayan Büyükşehir, yeni yetenekleri keşfetmek için Yaz Spor Okulları’nı tamamen ücretsiz bir şekilde açtı.
Büyükşehir Ekrem Karaberberoğlu Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen açılış programına Başkan Ekrem Yüce de katıldı. Programda Yüce’nin yanı sıra ayrıca AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ve çok sayıda sporsever yer aldı. Yüce, burada Büyükşehir’in ve kentin dört bir yanından gelen sporcularla ve çocuklarla bir araya geldi.
Yüce, açılış konuşmasında Sakarya’nın ‘spor şehri’ olarak anılmasını ve dünyanın spor kentleri arasında yer almasını arzu ettiklerini, bunun için gündüzgece demeden çalıştıklarını ifade etti. Yüce, ‘Bisiklet Dostu Şehir’ unvanı için ortaya koyulan mücadeleyi, bisikleti sevdirmek ve hayatın içinde yer almasını sağlamak için yapılan yatırımları anlatırken, Ağustos’ta yapılacak olan BMX’in Eliminatör Dünya Kupası hakkında ve aynı anda başlayacak olan Sakarya Bisiklet Festivali hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir’in sportif anlamda başarısına vurgu yapan Yüce, Süper Lig’de mücadele eden hentbol takımını da Büyükşehir’in bünyesine katmanın bu anlamda büyük bir katma değer olduğunu ifade etti. Yüce, 27 farklı branşta başlattıkları Yaz Spor Okulları’nın tüm vatandaşların katılımı için ücretsiz olduğunu dile getirdi.
Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok büyük organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Başkan Yüce, “Biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bunun bilinciyle projelerimizi hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 27 farklı branşta 5000 sporcumuz bulunmaktadır. Şehrimizin “Spor Şehri Sakarya” imajına yakışır biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi son 3 yıldır şehrimizde pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Güreş, karate, satranç, eskrim, hentbol gibi pek çok branşta şampiyonaları şehrimizde gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz yıllarda dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası, BMX Dünya Kupası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptık” dedi.

“Dünya sporcularını ağırlayacağız”
Yüce, Ağustos’ta dünya sporcularını ağırlayacaklarını ifade ederek, “Bu yıl da 1428 Ağustos tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bisiklet Festivalinde ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensuplarını ağırlayacağız. Bisiklet sporunun dışında Süper Ligde ve Avrupa kupalarında Sakarya’mızı temsil edecek bir hentbol takımını Büyükşehir Belediyemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin akademik başarıları için gayret sarf ettiğimiz gibi çocuklarımızın hayatta başarılı olabilmeleri için sosyal yönden de katkı sunmamız gerekiyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin spor yaparken enerjilerini doğru kullanmalarına, direnç sistemlerini yükseltmelerine ve gelişimlerine yardımcı olacak sporlardan uzak kalmamaları için gerekli gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

“94 mahallede spor alanları”
94 mahallede yapılan yatırımlarla vatandaşları basketbol, futbol, voleybol alanlarıyla buluştuklarını kaydeden Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize zamanlarını daha verimli kullanmalarına, psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaları için imkan oluşturuyoruz. Macerapark’ta hayata geçirdiğimiz baba çocuk kampı büyük ilgi görüyor. Yine Sakarya’mızın doğal güzelliklerinin yer aldığı parkurlarda gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşleri de büyük ilgi görüyor. Bu ilgilerinden dolayı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Şehir merkezi ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımız için de çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 94 çocuklarımızın basketbol, futbol, voleybol gibi sporları yapabileceği alanlar oluşturduk. Gençlerimiz, sporla birlikte beden ve zihin sağlığını korumayı öğrenecekler, gelişim süreçlerinde sağlıklı yaşamı tanıyacaklardır” şeklinde konuştu.

“16 ilçede 22 bin çocuğa ücretsiz yaz okulu”
Başkan Yüce, sözlerinin sonunda 16 ilçede 22 bin çocuğa ücretsiz yaz spor okulu eğitimi vereceklerini belirterek, “Sakarya’mızda yeni sporcular yetiştirerek; şehrimizin başarıyla temsil edilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada sizlerle birlikte; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Programının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sene atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, eskrim, futbol, gelenekse okçuluk, güreş, halter, hentbol, judo, kano, karate, kick boks, kürek, masa tenisi, satranç, spor tırmanışı, taekwondo, tenis, triatlon, wushu ve voleybol olmak üzere 27 branşta ücretsiz eğitimler vereceğiz. 16 ilçemizde 22 bin çocuk ve gencimizin faydalanacağı Yaz Spor Okulları spor malzemeleri ve ihtiyaçlarının tamamını Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz bu aktiviteler özgüvenleri yüksek olacak, liderlik yapacak, uyumlu çalışacak, sporun olmazsa olmazı olan disiplinli yaşamı öğreneceklerdir” ifadelerini kullandı.

“Binlerce çocuğu ve aileyi buluşturacak”
Ayrıca, programda söz alan Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Her yıl düzenlenen yaz okulu spor kursları çocuklarımızın bilinçli sosyalleşen ve aynı zamanda yeteneklerini ortaya çıkarması noktasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Sakarya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sporun başkenti olmaya devam edecektir. Başkanımız Ekrem Yüce’ye emekleri için teşekkür ederim” dedi. Açılan yaz spor okullarında 27 farklı branşta alanında uzman eğitimciler, çocuklara ve gençlere yaz boyunca eğitim verecek. Bu program sayesinde 22 bin aile, çocuklarıyla ücretsiz olarak sportif ve sosyal bir aktiviteye katılmış olacak. Vatandaşlar Büyükşehir Yaz Spor Okulları ile sezon boyunca birbirinden farklı alanlarda ve organizasyonlarda bir araya gelecek. Yapılan açıklamada kayıtların şu an için son bulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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