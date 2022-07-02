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Kabotaj Bayramı kutlamasında korku dolu anlar, protokol teknesi restorana çarptı

İHA

Kabotaj Bayramı kutlamasında korku dolu anlar, protokol teknesi restorana çarptı

Sakarya’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları için Karasu’da denize açılan ve içerisinde protokolün bulunduğu tekne, iskeleye yanaştığı esnada restoranın iskele kısmına çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kaza ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıldı. Program çerçevesinde Yeni Mahallesi’nde bulunan Karasu Liman Başkanlığı önünden tekne ile denize açılan ilçe protokolü, deniz şehitleri anısına Karadeniz’e çiçek bıraktı. SAGET31 Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir zodiac ve Karasu Limanı römorkörleri de protokol teknesine sirenleriyle eşlik etti.
Denize çiçek bırakılmasının ardından protokol üyelerinin de içerisinde bulunduğu tekne, iskeleye yaklaştığı esnada arızalandı. Arıza sebebi ile duramayan tekne, bölgede bulunan bir restoranın iskele kısmına çarptı. Korku dolu anlar ise, restoranda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; teknenin restorana doğru geldiği ve çarpışmanın etkisi ile tekne üzerindeki bir kişinin iskeleye düştüğü görüldü.
Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada tekne ve restoranın iskele kısmında hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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