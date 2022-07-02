Tarla kenarında tabancayla öldürüldü



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, tarlanın kenarında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş ettiği İsa Altuntaş, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Seyfeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Altuntaş ile kimliği belirsiz kişi, tarlanın yanında görüşürken tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Altuntaş'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altuntaş, sağlık ekibince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2022-07-02 16:27:53



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