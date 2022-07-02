İşletme sahibi İbrahim Bayraktar: “Biranda işletmemizin iskele kısmına çarptı, şaşırdık kaldık” Çarpışmanın etkisi ile teknedeki kişi iskeleye düştü, işletmenin camları kırıldı

Sakarya’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için denize açılan ve içerisinde protokolün bulunduğu tekne, bir işletmenin iskele kısmına çarparak yürekleri ağızlara getirmişti. Kaza anını anlatan işletme sahibi İbrahim Bayraktar, “Biranda işletmemizin iskele kısmına çarptı, şaşırdık kaldık. Allah’tan cana bir şey gelmedi. İşletmede oluşan hasar sorun değil asıl bizi üzen 4045 kişilik bir protokol içerisinden sadece 3 kişinin geçmiş olsun dileklerini iletmesi oldu” dedi.

Talihsiz kaza, dün Karasu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlamalarında meydana geldi. Program çerçevesinde Yeni Mahallesi’nde bulunan Karasu Liman Başkanlığı önünden tekne ile denize açılan ilçe protokolü, deniz şehitleri anısına Karadeniz’e çiçek bıraktı. İçerisinde yaklaşık 45 kişilik bir protokolün bulunduğu öğrenilen tekne, denize çiçek bırakılmasının ardından tekrar iskeleye doğru yola çıktı. Bu esnada arızalanan tekne, kontrolden çıkarak bölgede bulunan bir işletmenin iskele kısmına çarptı.



Çarpışma anında teknedeki kişi iskeleye düştü

Çarpmanın etkisi ile tekne üzerindeki bir kişi iskeleye düşerken, işletmenin bazı camları tuzla buz oldu. Korku dolu anlar ise, o esnada tekneyi çeken bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; teknenin, işletmenin iskele kısmına çarpması ile birlikte teknede bulunan bir kişinin iskeleye düşmesi ve işletmenin camlarının kırılma anları yer aldı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada tekne ve işletmenin iskele kısmında hasar meydana geldi.



“Biranda çarptı, şaşırdık kaldık”

Kazada can kaybı yaşanmamasının sevindirdiğini ancak olayın ardından 45 kişilik bir protokol grubu içerisinden sadece 3 kişinin kendisine geçmiş olsun dileklerini iletmesinin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade eden işletme sahibi İbrahim Bayraktar, “Dün Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebi ile ilçemizde protokolümüz denize açıldı. Bizde işletmemizde oturuyorduk. O esnada tekne yavaş yavaş geliyordu ve arkadaşlarda çekim yapıyordu. Tam sebebini biz de bilmiyoruz ama teknenin şanzıman kısmında bir arıza oluşmuş galiba. Biranda işletmemizin iskele kısmına çarptı ve camlar kırıldı. Şaşırdık kaldık, Allah’tan cana bir şey gelmedi. İşletmeye gelen hasar sorun değil ama bizi üzen ondan sonrası oldu. 4045 kişilik bir protokol içerisinden sadece 23 kişi geçmiş olsun dileklerini iletti. Diğerleri bir geçmiş olsun bile demedi, bizi üzen nokta bu oldu. Cam takılır, mühim olan kalpteki yaranın tamir olması. Tekne baya büyüktü, yavaş geliyordu, daha büyük bir kaza da olabilirdi. İşletmeye zarar verdi, camları kırdı, maddi zarar önemli değil. Herhangi bir can kaybı yaşanmaması bizi sevindiren tarafı oldu” dedi.

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