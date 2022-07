Çalıştırdığı paket servis elemanları tarafından 1 buçuk milyon lira dolandırıldığı iddiası İşletme sahibi: "Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı"

Sakarya'da restoran sahibi Yunus Emrah Turhan, paket servis çalışanları tarafından 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Dolandırıldığını arkadaşının kendisine attığı mesaj sayesinde öğrendiği aktaran Turhan, haklarında suç duyurusunda bulunduğu 6 kişinin serbest kalmasına tepki gösterdi.

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8035 Sokak’ta et restoranı işleten Yunus Emrah Turhan, fırınında ve paket servisinde çalışan 6 kişi tarafından 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira dolandırıldığını iddia etti. İddiaya göre, dükkana gelen siparişleri evlere teslim eden çalışanlar, telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazından çektikleri paraları kendi hesaplarına aktararak, verilen siparişi iptal etti. Bu yöntem ile dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen çalışanlar, 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine çalışanlarına soran Turhan, itiraf sonrasında olaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. Turhan, şikayet üzerine ifadeleri alınan kişilerin serbest kalmasına ve olayla alakalı bir sonuca ulaşılamamasına tepki gösterdi. Gerekli bütün delillerin kendisinde mevcut olduğunu ve bunları da savcılığa sunduğunu aktaran Turhan, bu kişilerin gerekli cezaları almasını istiyor.



"Bu olay, bir arkadaşın vesilesiyle gün yüzüne çıktı"

Dolandırıldığını arkadaşı sayesinde öğrendiğini belirten Yunus Emrah Turhan, "Bu olay bir arkadaşın vesilesiyle gün yüzüne çıktı. Olay ortaya çıktığında restoranımızın paket servis bölümünde çalışanlara sorduk. Bir tanesi suçunu itiraf etti, diğerleri de önce itiraf edip sonra suçlarını inkar ettiler. Bu işle alakalı gerekli şikayetlerimizi yaptık. Konuyu savcılığa vereli 45 ay oluyor ama hiçbir sonuç alamadık. Ciddi bir şekilde kaybımız olmuş. Günlük ciroda 2 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında kayıp olmuş. Bunu araştırmaya başladığımızda gerçekleştirdikleri hırsızlığı gün yüzüne çıkarttık ve hepsini savcılığa teslim ettik" dedi.



"Bizim bilgisayar sistemini telefonlarına yüklemişler"

Hırsızlığın nasıl gerçekleştirildiğini aktaran Turhan, "Örnek veriyorum paketçilerimizden biri 30 tane, diğeri 50 tane, bir diğeri ise 40 tane pakete gitti. Bizim bilgisayar sistemini telefonlarına yüklemişler, o sistem üzerinden paketlerin yoğunluğuna göre 5’er 10’ar tana silmişler. Bu şekil günlük cirodan 5 milyara kadar hesaplarına aktarmışlar. Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı. Bu sebeple böyle bir hırsızlığın yaşanabileceğini hiç düşünemedik. Bizim çektiğimiz sıkıntıları bilen insanların böyle bir şey yapabilmesi zorumuza gidiyor" diye konuştu.



"Bir yıl içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyonluk zararımız var"

Çalışanlarından birinin durumu itiraf ettiğini ve hesaplarına 40 bin lira gönderdiğini söyleyen Turhan, "Bir yıl içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyonluk zararımız var. Yani işin yoğunluğuna göre her gün bu sistemle ciddi miktarda paraları hesaplarına geçirmişler. Arkadaşımın, paketçilerimin beni dolandırdığını belirterek attığı mesaj ile ortaya çıktı bu olay. Dükkana geldiğimde o arkadaşı çağırdım ve bu konuyu kendisinden başka birinin bilip bilmediğini sordum. O da iki kişiyi daha çağırdı yanına. Onlara sordum, onlar da bana anlattığında o an şok oldum. Daha sonra dükkana geldiğimde iki paketçim buradaydı, bir tanesi izinliydi. İkisini yanıma çağırdım ve olayı sordum, onlar da kabullendiler. Bir tanesi ertesi gün inkar etti. Aradan bir ay gibi bir süre geçti diğerinin babası beni çağırdı. Ve oğlunun arkasında olduğunu, bu olaya karıştıysa da oğlunun borcunu ödeyeceğini söyledi. O şekilde karakola gidip ifade verdi ve hesabımıza 40 bin lira para attı" şeklinde konuştu.



“Bu şekilde dışarıda gezmeleri insanın canını acıtıyor”

Olayın bir an önce bir sonuca bağlanmasını istediğini ifade eden Turhan, "Olay sonrasında avukatım aracılığıyla elimdeki bütün belgeleri savcılığa ulaştırdım. Karakolda ifadeleri alındı ama 45 ay oluyor hiçbir sonuç alamadık. Bu insanların bu şekilde dışarıda gezmeleri, gerçekten insanın canını acıtıyor. Bir an önce bu olayın sonuca bağlanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.