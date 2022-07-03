Çalıştırdığı paket servis elemanları tarafından 1 buçuk milyon lira dolandırıldığı iddiası İşletme sahibi: "Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıştırdığı paket servis elemanları tarafından 1 buçuk milyon lira dolandırıldığı iddiası İşletme sahibi: "Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı"

İHA

Çalıştırdığı paket servis elemanları tarafından 1 buçuk milyon lira dolandırıldığı iddiası İşletme sahibi: "Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı"

Sakarya'da restoran sahibi Yunus Emrah Turhan, paket servis çalışanları tarafından 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Dolandırıldığını arkadaşının kendisine attığı mesaj sayesinde öğrendiği aktaran Turhan, haklarında suç duyurusunda bulunduğu 6 kişinin serbest kalmasına tepki gösterdi.
Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8035 Sokak’ta et restoranı işleten Yunus Emrah Turhan, fırınında ve paket servisinde çalışan 6 kişi tarafından 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira dolandırıldığını iddia etti. İddiaya göre, dükkana gelen siparişleri evlere teslim eden çalışanlar, telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazından çektikleri paraları kendi hesaplarına aktararak, verilen siparişi iptal etti. Bu yöntem ile dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen çalışanlar, 1 yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine çalışanlarına soran Turhan, itiraf sonrasında olaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. Turhan, şikayet üzerine ifadeleri alınan kişilerin serbest kalmasına ve olayla alakalı bir sonuca ulaşılamamasına tepki gösterdi. Gerekli bütün delillerin kendisinde mevcut olduğunu ve bunları da savcılığa sunduğunu aktaran Turhan, bu kişilerin gerekli cezaları almasını istiyor.

"Bu olay, bir arkadaşın vesilesiyle gün yüzüne çıktı"
Dolandırıldığını arkadaşı sayesinde öğrendiğini belirten Yunus Emrah Turhan, "Bu olay bir arkadaşın vesilesiyle gün yüzüne çıktı. Olay ortaya çıktığında restoranımızın paket servis bölümünde çalışanlara sorduk. Bir tanesi suçunu itiraf etti, diğerleri de önce itiraf edip sonra suçlarını inkar ettiler. Bu işle alakalı gerekli şikayetlerimizi yaptık. Konuyu savcılığa vereli 45 ay oluyor ama hiçbir sonuç alamadık. Ciddi bir şekilde kaybımız olmuş. Günlük ciroda 2 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında kayıp olmuş. Bunu araştırmaya başladığımızda gerçekleştirdikleri hırsızlığı gün yüzüne çıkarttık ve hepsini savcılığa teslim ettik" dedi.

"Bizim bilgisayar sistemini telefonlarına yüklemişler"
Hırsızlığın nasıl gerçekleştirildiğini aktaran Turhan, "Örnek veriyorum paketçilerimizden biri 30 tane, diğeri 50 tane, bir diğeri ise 40 tane pakete gitti. Bizim bilgisayar sistemini telefonlarına yüklemişler, o sistem üzerinden paketlerin yoğunluğuna göre 5’er 10’ar tana silmişler. Bu şekil günlük cirodan 5 milyara kadar hesaplarına aktarmışlar. Kardeşimiz, çocuğumuz gibi gördüğümüz insanlar bunu bize yaptı. Bu sebeple böyle bir hırsızlığın yaşanabileceğini hiç düşünemedik. Bizim çektiğimiz sıkıntıları bilen insanların böyle bir şey yapabilmesi zorumuza gidiyor" diye konuştu.

"Bir yıl içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyonluk zararımız var"
Çalışanlarından birinin durumu itiraf ettiğini ve hesaplarına 40 bin lira gönderdiğini söyleyen Turhan, "Bir yıl içerisinde yaklaşık 1 buçuk milyonluk zararımız var. Yani işin yoğunluğuna göre her gün bu sistemle ciddi miktarda paraları hesaplarına geçirmişler. Arkadaşımın, paketçilerimin beni dolandırdığını belirterek attığı mesaj ile ortaya çıktı bu olay. Dükkana geldiğimde o arkadaşı çağırdım ve bu konuyu kendisinden başka birinin bilip bilmediğini sordum. O da iki kişiyi daha çağırdı yanına. Onlara sordum, onlar da bana anlattığında o an şok oldum. Daha sonra dükkana geldiğimde iki paketçim buradaydı, bir tanesi izinliydi. İkisini yanıma çağırdım ve olayı sordum, onlar da kabullendiler. Bir tanesi ertesi gün inkar etti. Aradan bir ay gibi bir süre geçti diğerinin babası beni çağırdı. Ve oğlunun arkasında olduğunu, bu olaya karıştıysa da oğlunun borcunu ödeyeceğini söyledi. O şekilde karakola gidip ifade verdi ve hesabımıza 40 bin lira para attı" şeklinde konuştu.

“Bu şekilde dışarıda gezmeleri insanın canını acıtıyor”
Olayın bir an önce bir sonuca bağlanmasını istediğini ifade eden Turhan, "Olay sonrasında avukatım aracılığıyla elimdeki bütün belgeleri savcılığa ulaştırdım. Karakolda ifadeleri alındı ama 45 ay oluyor hiçbir sonuç alamadık. Bu insanların bu şekilde dışarıda gezmeleri, gerçekten insanın canını acıtıyor. Bir an önce bu olayın sonuca bağlanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ailesinden habersiz denize giren 12 yaşındaki Efe, boğuldu
YEREL HABERLER Ailesinden habersiz denize giren 12 yaşındaki Efe, ...
Boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk ...
D650 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER D650 karayolunda cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobil, cipe çarptı: 6 yaralı
İşletme sahibi İbrahim Bayraktar: “Biranda işletmemizin iskele kısmına çarptı, şaşırdık kaldık” Çarpışmanın etkisi ile teknedeki kişi iskeleye düştü, işletmenin camları kırıldı
YEREL HABERLER İşletme sahibi İbrahim Bayraktar: “Biranda ...
Tarla kenarında tabancayla öldürüldü
YEREL HABERLER Tarla kenarında tabancayla öldürüldü
Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu 45 yaşındaki şahıs hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu 45 ...
4 farklı ülkeden gelecek gençler Sakarya’da afetlere hazır hale gelecek
YEREL HABERLER 4 farklı ülkeden gelecek gençler Sakarya’da afetlere ...
Rusya'nın tahıl yüklü gemisi, Karasu Limanı'nda
YEREL HABERLER Rusya'nın tahıl yüklü gemisi, Karasu Limanı'nda
Kabotaj Bayramı kutlamasında korku dolu anlar, protokol teknesi restorana çarptı
YEREL HABERLER Kabotaj Bayramı kutlamasında korku dolu anlar, ...
Yavruyken hayatını kurtardığı karga evladı gibi oldu Karga besleyen Tuğba Dinçer: “Bebek gibi bakıyorum, aramızdaki bağı görenler şaşırıyor”
YEREL HABERLER Yavruyken hayatını kurtardığı karga evladı gibi ...
Dünya yıldızları bu okulda keşfediliyor
YEREL HABERLER Dünya yıldızları bu okulda keşfediliyor
Trafiğin yoğun işlediği merkezi noktalarda yaya geçitleri yenileniyor
YEREL HABERLER Trafiğin yoğun işlediği merkezi noktalarda yaya ...
Büyükşehir’den Katlı Pazar bölgesinde asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Katlı Pazar bölgesinde asfalt mesaisi
Büyükşehir’in sporcusundan gururlandıran şampiyonluk
YEREL HABERLER Büyükşehir’in sporcusundan gururlandıran şampiyonluk
Hakim karşısına çıkan Palu ailesinin davası ertelendi
YEREL HABERLER Hakim karşısına çıkan Palu ailesinin davası ertelendi
Deniz şehitleri, Karasu’da gerçekleştirilen törenle anıldı
YEREL HABERLER Deniz şehitleri, Karasu’da gerçekleştirilen törenle ...
Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede ...
Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolda yürürken kurşun yağmuruna tutuldu, hastanede ...
43 parça tarihi eserle yakalandı
YEREL HABERLER 43 parça tarihi eserle yakalandı
Kaynarcalı kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Kaynarcalı kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
Koruyucu aile günü etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Koruyucu aile günü etkinliklerle kutlandı
Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 6 gözaltı
Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.