Sakarya’da 6 ayda 929 şüpheli tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 10 bin 124 kişiden 929'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, 2022’nin ilk yarısında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporunu açıkladı. 2022 yılının 6 ayında çok sayıda operasyon düzenleyen ekipler, toplamda 10 bin 124 şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 547’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 17, en çok da 29 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 382 şüpheli de tutuklandı.



Şok uygulamalar

2022 yılının ilk 6 ay içerisinde gerçekleşen şok uygulamalarda, 326 ruhsatsız tabanca, 130 ruhsatsız tüfek, 128 kurusıkı tabanca, 2 bin 391 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 89 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Fuhuşla mücadele çerçevesinde 27 kişiye işlem yapılırken, 9 ikamet ve 1 işyeri mühürlendi.

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