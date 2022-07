Doğa ve sporseverler Akgöl’de unutulmaz bir gün yaşadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğa Yürüyüşleri programı bu sezon 6'ncı rota olan Akgöl'deki unutulmaz deneyimle son buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, en büyük zenginliği yeşili ve doğal güzellikleri olan kentin bu yönünü yansıtmaya, merkezi doğa olan yeni projeler üretmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleştirilen Doğa Yürüyüşleri programına 29 Mayıs'ta İl Ormanı ile başlayan Büyükşehir, 6 farklı parkurda doğa ve sporseverlere hayatları boyunca unutamayacakları bir aktivite sundu. Her sezon yüzlerce vatandaşın başvuru yaptığı, uzman eğitmenlerin kontrolünde gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerinde kentin dört bir yanındaki doğa merkezleri keşfedildi. İlk olarak İl Ormanı, sonrasında Serdivan Kırantepe, devamında Karagöl, Elmalı Köyü ve Yanık vadisi doğaseverlerin odağı oldu.

Unutulmaz bir trekking (sportif yürüyüş) tecrübesi yaşayan sporseverler zorlu parkurlardan geçti, dağtepe, göl, nehir, plato alanlarında her yönüyle doğayı yaşadı. Son rota ise Ferizli ve Karasu arasında yer alan Akgöl bölgesiydi. Adapazarı şehir merkezinden topluluk halinde, Büyükşehir araçlarıyla yola çıkan ekip bölgeye ulaştı. Burada yürüyüşe başlayan katılımcılar, uzmanlar eşliğinde doğada keşif yaptı. Öte yandan, bazı noktalarda egzersiz ile çeşitli spor hareketleri yapan doğaseverler binlerce adım attı. Büyükşehir'in yaklaşık 1 ay boyunca aralıksız devam eden doğa yürüyüşlerinin bu sezon programından geriye, kentin dört bir yanında çekilen hatıra fotoğrafları kaldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sporu, doğayı sevdirmek ve Allah'ın adeta bir hediyesi olan Sakarya'mızın güzelliklerini yansıtmak için vatandaşlarımızı farklı aktivitelerde buluşturmaya devam ediyoruz. Doğa yürüyüşlerimizin bu sezon programında birbirinden güzel 6 farklı rotada, unutamayacağımız bir tecrübe yaşadık. Yüzlerce doğaseveri yeşilin her tonuna sahip olan güzel noktalarda buluşturduk. Yürüyüş ve sporla harika bir sezon geçirdik. Şehrimizin her noktasını keşfetmek, vatandaşlarımıza tanıtmak için yürüyüşlerimize ve doğa programlarımıza devam edeceğiz" denildi.

