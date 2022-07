Sakarya Büyükşehir sporcularından başarı: Uluslararası turnuvada tam 15 madalya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin judo takımı Kocaeli’de çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada rüzgar gibi esti. 4 sporcu altın, 4 sporcu gümüş ve 7 sporcu da bronz madalya kazandı. Sakarya’ya toplam 15 madalya ile dönen Sakarya’nın başarılı sporcuları, judoda gururlandıran bir tablo çizdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sportif alanda başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Her branşta yetiştirdiği sporcularla Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran Büyükşehir, yaz okullarının kapısını açarak yeni yeteneklerin keşfine de başladı. Son olarak katılım sağlanan, çok sayıda ülkenin katıldığı uluslararası turnuvada ise önemli bir başarı elde edildi.

Büyükşehir’in judo takımı Kocaeli’de gerçekleştirilen Uluslararası Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan Judo Turnuvası’na katılan Büyükşehir takımı toplamda 15 madalya kazandı. Süper minikler kategorisinde Zeynep Sarraf, minikler kategorisinde ise Erdem Osman Nizam, Elis Dursun ve Nehir Civelek birinciliği elde ederek altın madalya aldı. Yine süper miniklerde Zahide Ferat, Ravza Tudem Erkan, Sümeyye Dursun ikinci olarak gümüş madalya sahibi oldu.

Ayrıca süper miniklerde Halime Yılmaz, Azra Diyarlı, Melik Tunay Aldemir ve Eymen Kılıç, miniklerde ise Yağmur İpek Akçay ve Ayşe Sude Yılmaz üçüncü olup bronz madalyayı boynuna astı. Turnuvada ümitlerde ise Berat Keskin üçüncülük derecesi yaptı. Büyükşehir’in takımı toplamda 15 madalyayla ayrıldığı turnuvaya damga vurdu. Sakarya’ya madalyalarla dönen sporcular, judo alanında son dönemin en başarılı tablolarından birini çizdi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın ismini ‘spor şehri’ olarak dünyaya tanıtmak için sporun her dalında gayretle çalışmaya, yeni başarıların öyküsünü hazırlamaya devam ediyoruz. Kocaeli’de uluslararası turnuvada şehrimizi gururlandıran bizlere 15 madalya hediye eden sporcularımızın her birini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.