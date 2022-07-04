Sakarya Büyükşehir ulaışm ağına önemli dokunuşlar yapıyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapısı ve asfaltı yenilenen Kumköy Sokak’ı yol çizgi boyama uygulamasını da tamamlayarak yeni yüzüyle kullanıma açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını baştan aşağı yeniliyor. Ulaşılmayan tek bir nokta kalmayıncaya dek yol yenileme, asfalt ve onarım işlemlerinin devam edeceğini vurgulayan büyükşehir, kent merkezindeki ulaşım ağına önemli dokunuşlar yapıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta altyapısı ve sıcak asfalt serim işlemlerinin tamamlandığı Adapazarı Yağcılar’daki Kumköy Sokak’ta sıcak yol çizgi boyası uygulamasını tamamladı. Bin 300 metrelik yol çizgisi uygulanan güzergahta, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmeleri sağlandı. Şehir merkezinde yoğun şekilde kullanılan sokak, son haliyle yeniden trafiğe açıldı.

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