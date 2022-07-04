Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçı saati değişti

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10 Temmuz’da Sakarya'da hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe Hull City karşılaşmasında saat değişikliği yaşandı. Karşılaşmanın 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.

İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Sakarya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Pazar günü yapılacak olan karşılamada saat değişikliğine gidildi. Sarılacivertli takım, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.

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