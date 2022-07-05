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Sakarya'da KOM ekiplerinden yılın ilk yarısında kaçakçılara darbe: 217 şüpheli yakalandı

İHA

Sakarya'da KOM ekiplerinden yılın ilk yarısında kaçakçılara darbe: 217 şüpheli yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 42 milyon 745 bin 140 makaron, 17 bin 121 litre akaryakıt, 9 bin 700 sahte Türk lirası ve bin 600 sahte Amerikan doları ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022’nin ilk yarısında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporunu açıkladı. KOM ekipleri tarafından son 6 ayda 153 operasyon düzenlenirken, 217 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 17 bin 121 litre akaryakıt, 26 cep telefonu, 149 gözlük, 37 kol saati, 14 tarihi eser niteliğinde obje, 10 milyon 13 bin 200 doldurulmuş, 32 milyon 731 bin 940 boş makaron, 86 bin 98 paket gümrük kaçağı sigara, 309 kilogram açık tütün, 392 paketlenmiş tütün, kaçak otomobil, 9 bin 700 sahte Türk lirası, bin 600 sahte Amerikan doları, 26 tabanca, 5 av tüfeği ve 25 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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