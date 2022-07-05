Balıkesir'deki kazada ölen anne, anneanne ve 2 bebek toprağa verildi



Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)BALIKESİR'de aynı aileden 2'si bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen Beyhan Kebiç (28), çocukları Bedirhan (1) ve Berat Ömer (2) Kebiç ile annesi Seyhan Akkuş (47) Adapazarı'nda toprağa verildi. Sürücü baba Bedri Kebiç'in (35) cenazesi ise Ordu'da defnedilecek.

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında önceki gün meydana gelen kazada Bedri Kebiç idaresindeki 54 ZP 870 plakalı otomobil ile Salih A. (25) idaresindeki 35 POL 36 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Bedri Kebiç, eşi Beyhan Kebiç, çocukları Bedirhan ve Berat Ömer Kebiç ile kayınvalidesi Seyhan Akkuş hayatlarını kaybetti. Bedri Kebiç'in yaralı kayınbiraderi Kazım Akkuş (32) ve diğer otomobilin sürücüsü Salih A. ise hastaneye kaldırıldı.

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazadan sonra Soma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

HASTANEDEN ÇIKTI, CENAZEYE KATILDI

Bedri Kebiç'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'ya götürülürken, Beyhan Kebiç, Bedirhan ve Berat Ömer Kebiç ile Seyhan Akkuş'un cenazeleri Adapazarı'na getirildi. 2'si bebek 4 kişi, Adapazarı Maltepe Mahallesi'ndeki Hacı Rıfat Kurt Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan Kazım Akkuş, hastaneden taburcu olmasının ardından cenazeye katıldı. Annesi, ablası ve yeğenlerini toprağa veren Akkuş, "Allah bir daha göstermesin. Sıkıntılı atlattık. Ne kimseye göstersin, ne de yaşatsın. Allah mekanlarını cennet eylesin" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-İsa ÇİÇEK

2022-07-05 15:03:53



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