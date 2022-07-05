Çark Deresi çevresinde bayram temizliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Deresi’nin bir başından diğer başına kadar olan kısmında bayram temizliğini başlattı. Temizlik çerçevesinde 8 kilometrelik alanda uzayan otların biçilmesi ve çevredeki atıkların toplanması ile birlikte Çark Deresi çevresinde bayramda güzel görüntüler oluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin kalbi haline gelen ve birçok vatandaşın çevresinde gezmekten keyif aldığı Çark Deresi’nde bayram temizliğini başlattı. Uzayan otların biçilmesinin yanı sıra dere kenarında bulunan atıkları da toplayan ekipler gün boyunca çalışmalarını sürdürecek. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Çark Deresi çevresi tatil boyunca güzel görüntülere sahne olacak.

Temizlik çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, “Şehrimizin simgesi olan Çark Deresi’nin korunması ve temiz tutulması için çalışmalarımızı rutin şekilde sürdürüyoruz. Bayram tatilinde de vatandaşlarımızın dere kenarında keyifli vakit geçirmeleri için çevre temizliğine özenle devam ediyoruz. Toplamda 8 kilometrelik alanda gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmaları ile bayramda doğanın tüm renkleri en güzel haliyle Çark Deresi kenarında buluşacak. Çöplerin Çark Deresi’ne atılmaması ve derenin kirletilmemesi hususunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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