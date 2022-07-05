Serdivan bayrama hazırlanıyor

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Serdivan Belediyesi, Kurban Bayramı çerçevesinde ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşların sağlıklı bir ortamda Kurban Bayramı’nı idrak edebilmeleri için ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ekipler rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra parklarda, mezarlıklarda, caddelerde, sokaklarda ve camilerde çalışma gerçekleştiriyor.

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