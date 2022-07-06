Serinlemek için girdiği nehirden cansız bedeni çıktı 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, Sakarya Nehri'nin akıntısına kapılarak can verdi

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Sakarya Nehri’nde kaybolan 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Güneşler Caddesi mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile beraber serinlemek için suya giren yabancı uyruklu 11 yaşındaki Muhammet El Muhayim akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine AFAD ve dalgıç polisler arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde sabah saatlerinde 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.