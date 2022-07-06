Sakarya’da 5 bin kadın afetlere hazır hale getirilecek

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AFAD’ın Sakarya’da 5 bin kadına afet farkındalık eğitimi verebilmek için hayata geçirdiği ‘İlk Adımı Sağlam Atalım’ isimli projesi çerçevesinde birlik müdürlüğünde 25 kadına uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Sakarya’da Afet Gönüllüleri Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘İlk Adımı Sağlam Atalım’ isimli proje ile Sakarya genelinde bir yıl içerisinde 5 bin kadına afet farkındalık eğitimleri verilecek. Kadınların afet ve acil durumlara karşı güçlendirilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde; Sakarya Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde 25 kadına bir günlük uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Öte yandan, projenin ilk etabında ise afet farkındalık eğitmen eğitim çerçevesinde de 30 kadın programa alındı. Burada eğitmen olmaya hak kazanan kadın eğitmenler tarafından il genelinde kırsal alanlarda yaşayan kadınlara da afet farkındalık eğitimleri verilecek.

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