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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da 5 bin kadın afetlere hazır hale getirilecek

İHA

Sakarya’da 5 bin kadın afetlere hazır hale getirilecek

AFAD’ın Sakarya’da 5 bin kadına afet farkındalık eğitimi verebilmek için hayata geçirdiği ‘İlk Adımı Sağlam Atalım’ isimli projesi çerçevesinde birlik müdürlüğünde 25 kadına uygulamalı eğitim programı düzenlendi.
Sakarya’da Afet Gönüllüleri Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘İlk Adımı Sağlam Atalım’ isimli proje ile Sakarya genelinde bir yıl içerisinde 5 bin kadına afet farkındalık eğitimleri verilecek. Kadınların afet ve acil durumlara karşı güçlendirilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde; Sakarya Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde 25 kadına bir günlük uygulamalı eğitim programı düzenlendi.
Öte yandan, projenin ilk etabında ise afet farkındalık eğitmen eğitim çerçevesinde de 30 kadın programa alındı. Burada eğitmen olmaya hak kazanan kadın eğitmenler tarafından il genelinde kırsal alanlarda yaşayan kadınlara da afet farkındalık eğitimleri verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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