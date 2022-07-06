D-650’de tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu Tırın alev alev yandığı anlar kamerada

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Sakarya'nın Pamukova ilçesi D650 karayolunda seyir halindeyken alev alan hazır çimento yüklü tır sürücüsü son anda kurtuldu. Aracın alev aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, SakaryaBilecik D650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan hazır beton yüklü 33 DPE 12 çekici plaka ve 06 DE 4112 dorse plakalı B.S. idaresindeki tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Tırı emniyet şeridine çeken sürücü araçtan inerek alevlerden son anda kurtuldu. Alevler yol kenarında bulunan otluk alana da sıçradı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre tek şerit üzerinden sağlanan trafik, yangının tamamen söndürülmesi ile birlikte normal seyrine döndü. Aracın hurdaya döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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