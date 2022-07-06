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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ’den tarım ve istihdama yönelik 2 proje daha

İHA

SUBÜ’den tarım ve istihdama yönelik 2 proje daha

SUBÜ tarafından Pamukova’nın tarımsal potansiyelini artırmak ve pazarlama ile teknik imkanları geliştirerek dezavantajlı grupların istihdamına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ‘Halkımız Üretiyor Pamukova Kazanıyor’ başlıklı proje ve genç işsizlerin ihtiyaç duyulan alanlarda nitelik kazandırılarak çalışma hayatına katılmaları hedefiyle hazırlanan ‘İşimiz Gücümüz İstihdam’ başlıklı proje T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile geliştirilen ‘Halkımız Üretiyor Pamukova Kazanıyor’ başlıklı proje ve ‘İşimiz Gücümüz İstihdam’ başlıklı iki proje T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP 2022) çerçevesinde kabul edildi. Pamukova Belediyesi ile ortak olarak geliştirilen ‘Halkımız Üretiyor Pamukova Kazanıyor’ başlıklı proje ile Pamukova’nın tarımsal ürünlerinin işlenme ve pazarlama olanaklarının artırılması, ilçedeki nüfusun istihdamına katkı sağlanması ve gelir düzeylerinin artırılarak Roman vatandaşlar ile çiftçiler ve işsizlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması hedefleniyor. Proje ortakları arasında SUBÜ ve Pamukova Belediyesi’nin yanı sıra Pamukova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Pamukova Ziraat Odası Başkanlığı da bulunuyor. ‘İşimiz Gücümüz İstihdam’ başlıklı projenin hedefinde ise genç işsizlerin istihdamı hedefleniyor. Proje ortakları arasında Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) yer alıyor.
‘Halkımız Üretiyor Pamukova Kazanıyor’ başlıklı projeye ilişkin açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Projemiz ile kayıt dışı sektörlerde çalışan veya çalışamayan dezavantajlı gruplardan Romanlar, kadınlar ve küçük ölçekli tarımsal üreticilerimizin eğitim, makineteçhizat, kurumsallaşma ve benzeri desteklerle istihdamlarına ve girişimciliklerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede kayıt dışı çalışan veya çalışmayan Roman ailelerden 30 tanesini iyi tarım uygulaması standartlarında fide üreticisi ve pazarlamacısı haline getirmeyi ümit ediyoruz. Yine ölçek ekonomisi nedeniyle üretim yapamayan ya da ürettiği ürünleri etkin bir şekilde pazarlayamayan 50 üreticiyi iyi tarım uygulamaları standartlarında üretim yapan çiftçiler haline getirmek ve ilçede üretim yapan küçük ölçekli üreticilerin doğrudan tüketiciye ürünlerini pazarlayabilecekleri epazar ve fiziki satış merkezi kurulmasını sağlamak hedefler arasında yer alıyor. Sadece üretme değil işleme noktasında da adımlar atılması gerekiyor. Bu doğrultuda ilçede üretilen sebze ve meyvelerin işlenerek salça, konserve ve benzeri nihai ürün haline getirilerek pazarlanması sağlamaya çalışılacak. Bölgedeki çiftçilere örgütlenme bilinci aşılanarak kooperatif sayısı ve kooperatiflerin üye sayısı artırılmaya gayret edilecek. Tarımsal ürünlerin işleme ve pazarlama imkanlarındaki eksikliklerden kaynaklanan kayıpları en aza indirerek istihdamın desteklenmesi ve işsiz oranının azalması sağlanabilir” dedi.
SUBÜ olarak nitelikli istihdama katkı sağlamak için +1 Eğitim Modeli’ni geliştirdiklerini ve bu çerçevede iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip öğrencileri iş dünyasının kendisiyle birlikte yetiştirdiklerini kaydeden Sarıbıyık, “Bununla birlikte genç işsizlere de dokunmak istiyoruz. ‘İşimiz Gücümüz İstihdam’ başlıklı projemiz de öncelikli sektörlere nitelikli çalışan yetiştirerek Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından bu yılın teması olarak belirlenen genç istihdamına katkı sunma amacıyla oluşturuldu. Bu çerçevede özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek yüksekokulu müfredatını tamamlayıcı nitelik içerecek şekilde Hendek Meslek Yüksekokulumuzda elektrik ve makine laboratuvarları kurarak mekanik bakımcı, elektrik bakımcı, gaz altı kaynakçısı ve CNC operatörlüğü mesleklerinde eğitimler vereceğiz. Proje sonunda ilgili alanlarda 150 gence eğitim vererek ve iştirakçi firmalarla protokoller çerçevesinde en az 40 tanesinin istihdam edilmesini sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

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