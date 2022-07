Başkan Yüce’den yüzde 41,69’lık zam müjdesi “Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyiz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye bünyesinde çalışan personele zam müjdesi verdi. Yüce, “Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Şehri ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. Personelimize enflasyona ezdirmemek için elimizi taşın altına koyduk. Siz varsanız biz varız, siz olmasanız hizmet olmaz. Yüzde 41,69’luk zam hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceğini inşa ederken aynı zamanda birlikte hareket ettiği personeline de sahip çıkıyor. Her birimde ve kademede görev yapan işçi ve emekçiye sahip çıkan Başkan Ekrem Yüce, yılbaşında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ara zam müjdesi vermesinden sonra çalışanlarıyla güzel haberi paylaştı. AKOM’da çalışanların bağlı olduğu Hizmet İş Sendikası yönetimi ile bir araya gelen Başkan Yüce, Büyükşehir ve SASKİ’nin personel şirketlerinde çalışanlara ara zam uygulanması için imzayı attı. Sendika ve kurum yönetiminin bir araya geldiği toplantı öncesinde sürecin çalışanların lehine sonuçlanması için ciddi bir mesai harcayan Başkan Yüce, işçi ve aileleri arasında memnuniyet oluşturan bir değişikliği müjdelemiş oldu.

Gerçekleştirilen protokole Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hizmet İş Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Büyükşehir, SASKİ bürokratları ve personelleri ile gazeteciler katıldı. Yapılan yeni sözleşmeyle Büyükşehir bünyesindeki çalışanlara, yüzde 30 olan asgari ücret zammının üzerinde bir rakam olan yüzde 41,69’luk zam uygulandı. Başkan Yüce, çalışanları enflasyona ezdirmemek için emekçiyi memnun edecek kararlar almaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu kararın çalışanlara ve ailelere hayır, bereket getirmesini diledi. İşçiler, alınan ara zam kararı için Başkan Yüce’ye ve sendika yetkililerine teşekkür etti. Yüce, “Siz varsanız biz varız. Siz olmazsanız Sakarya’da hizmet olmaz. Hakkınızı, hukukunuzu her zaman koruyacağız. Sizlere her türlü zammı, ikramı görev olarak görüyoruz. Size layık olmak için çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşları enflasyona ezdirmemek için ellerini taşın altına koyduklarını belirten Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyemizde görev yapan bütün arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak var gücü ile halkımıza hizmet etmeye devam ediyorlar. Öncelikle bütün mesai arkadaşlarıma özverili ve gayretli çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte şehrimizi daha ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. İnşallah bu mücadelemiz ile şehrimizin gelişmesini ve tüm dünyada tanınmasını sağlayacağız. Bildiğiniz gibi küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ülkemizdeki hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözünü yerine getirmek için bizler de elimizi taşın altına koyduk ve üzerimize düşeni yaptık. Büyükşehir Belediyemizin içinde bulunduğu mali durumları da göz önünde bulundurduğumuzda son sözleşmemizde Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ’nin personel şirketlerinde çalışanlar için güzel bir sözleşmeye imza atmıştık. Buna göre; Bütün çalışanlarımızın ücretlerinde ilk yılın son 6 ayı için yüzde 20 oranında bir zam gerçekleştirmiştik” diye konuştu.

Yüce yapılan zam ile ilgili detayları paylaşırken, “Sözleşmemiz 2022 yılı sonuna kadar devam ediyordu ancak biz bir iyileştirme yapma gereği duyduk. Daha önce yaptığımız zam oranlarının üzerinde güncelleme yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile 2022 yılı ikinci 6 ayı için asgari ücret 4.250 TL’den 5.500 TL’ye yükseltildi. Bu minvalde biz de Hakİş ile yaptığımız ek protokol ile Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ’nin personel şirketlerinde çalışan personellerimizi enflasyona ezdirmemek amacıyla tüm personellerimizin yevmiyelerine yüzde 41,69 oranında zam gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun İnşallah” şeklinde konuştu.

Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, “Ülkemi ve dünya krizden geçiyor. Pandemi illetinden kurtulurken ekonomik krizi ile boğuşuyoruz. Sokağa çıkma yasaklarında belediye personellerimiz şehri canlı tutmak adına gece gündüz çalıştı. Yaşanan hayat pahalılığını biliyoruz. Buna göre adımlar atıyoruz. Sendikam ve çalışanlar adına başkanımıza teşekkür ediyorum” derken, Hizmet İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ise, “Başkanımız da bir önceki toplu iş sözleşmemizde olduğu gibi işçiye sahip çıktı. Daire başkanlarımızla ve genel sekreterimizle toplantılar yaptık. Memura verilen zam ve enflasyon oranlarını inceleyerek ücretleri gözden geçirdik. Bu ücret zammından sonra 2023 yılı toplu iş sözleşmemizi hazırlayacağız ve ocak ayında yeniden bir zam kararı alınacak. Başkanımıza konfederasyonum adına çok teşekkür ederim” ifadelerine yer vredi.

