10 bin metrekareye inşa edilen lunapark kapılarını açtı

Sakarya'da 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 23 farklı oyun gurubundan oluşan lunapark, misafirlerine kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’da eksikliği hissedilen ve özellikle gençler ile çocuklarımızın beklediği yeni bir sosyal yaşam alanını şehrimize kazandırdık” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sosyal hayatına kazandırılan ve Sakarya Park içerisinde kurulan lunaparkın açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı açılış töreninde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli yer aldı. Açılışta çocuklar Yüce’ye yoğun sevgi gösterisinde bulunarak lunapark için teşekkür etti. Sakarya için üretmenin, şehre değer katacak yatırımların çalışma şevklerinin daha da artırdığını söyleyen, azimle üretmeye devam ettiklerini belirten Yüce, ilk olarak Millet Bahçesi’nde eski Çark Mesire olarak hafızalarda yer alan lunaparkı yeniden bölgeye kazandırdıklarını aktardı.



“Sakaryalı ailelerin ve gençlerin yeni buluşma yeri”

Lunaparkta birbirinden farklı oyun gruplarının yer alacağını ifade eden Başkan Yüce, “8 farklı tren, gondol, çarpışan oto, su kanosu, atlı trenatlıkarınca, dönme dolap, samba balonu, kamikaze, crazy dance, büyük discovery, gezi treni, uçak, sekolin, hayvanlar alemi ve zıp zıp gibi oyun grupları yer alıyor. Sakaryalı ailelerin ve gençlerin yeni buluşma yeri olan, 10 bin metrekare alan üzerine kurulan lunaparkta çay bahçesi, kafeterya ve kule de bulunmaktadır. İnanıyorum ki, geniş bir alana sahip olan bu lunaparkta hemşerilerimiz park sorunu yaşamayacak, güven ve heyecan ile doya doya eğlenerek vakit geçirebileceklerdir” dedi.



“Lunapark için çevre şehirlere gerek kalmadı”

Yüce, Sakarya Lunapark projesinin yapişletdevret modeli ile hayata geçirildiğini ifade ederek, “Lunapark için çevre şehirlere gerek kalmadı. Lunaparkı şehrimize kazandırdık. Çevre illere gitmemizi gerektirecek alanları şehrimize kazandırmaya da devam edeceğiz. Zipline inşaatımız başladı. Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız kayıklarla gezerken zipline ile maceraya atılıp lunaparkta doyasıya zaman geçirecekler” diye konuştu.



“Şehirler yarışıyor ve farklılaşıyor”

Vali Çetin Oktay Kaldırım, çocukları ve gençleri heyecanlandıran projenin Sakarya’ya hayırlı olmasını temenni ederek, “Şehirler yarışıyor ve farklılaşıyor. Şehirlerin rekabetleri yaşanıyor. Sakaryamız doğası ile çok güzel, sahip olduğu potansiyel ile ön plana çıkan bir şehir. Bu değerleri ön plana çıkartarak fark oluşturan projeleri hayata geçirmeye devam ettikçe dünyada rekabet edecek şartları da zamanla yerine getirmiş olacağız. Gerek büyükşehir gerek ilçe belediye başkanlarımız şehir için canla başla çalışıyor. Güzel projeleri ilmek ilmek işleyip fark oluşturuyorlar. Sporun, maceranın her alanında gençlere ulaşarak, doğru tespit ve doğru adımlarla güzel projeler şehrimize kazandırılıyor. Başkanımız Ekrem Yüce gerek tarım gerek turizm gerekse spor alanında şehirde önemli çalışmalar gerçekleştirerek Sakarya’nın marka değerini artırıyor. Şehri daha yaşanılabilir bir cazibe merkezi haline getiriyor. Teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

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