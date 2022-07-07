Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ahmet El Abıd (30) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olay, dün gece Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, 3 yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ahmet El Abıd hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2022-07-07 11:39:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.