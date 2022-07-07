Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ahmet El Abıd (30) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, 3 yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ahmet El Abıd hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-07-07 11:39:12



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